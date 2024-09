As mensagens deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (1) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que o futuro pode ser o que nós quisermos. Está nas suas mãos mudar o presente para que haja um efeito dominó.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Nesta fase, mais do que nunca, acredite em si mesmo(a), Acredite nos seus dons e na sua imensa criatividade. Não haverá problema algum que supere a sua capacidade de resolvê-lo. Confie na sua sabedoria.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O conselho do tarot é: aceite as mudanças que possam ocorrer e acredite e confie. Não insista em erros do passado ou em situações ou relações desgastadas ou tóxicas. É tempo de libertar-se.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O bem-estar vem de simplificar o complicado; de desconstruir as teias em que a mente nos prende. Assim, conseguimos viver em paz = bem-estar = felicidade.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje destaca que você está em uma fase mais sensual do que o habitual. Além disso, o ambiente geral, tanto no trabalho quanto na sua vida social, tende a ser mais descontraído e agradável neste período.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje destaca a importância de decretar e se preparar para receber o que você tanto deseja. No entanto, é essencial ter muito cuidado ao fazer isso, para não atrair o que não quer. Afinal, as coisas funcionam de maneira bastante simples, mais simples do que imaginamos.

Com informações do site Selfie PT