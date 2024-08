Dia do Bacon: saiba onde encontrar três versões dessa tirinha repleta de sabor em São Paulo

No dia 31 de agosto, é celebrado o dia de um dos ingredientes mais amados do mundo: o Bacon. Crocante, defumado e saboroso, ele transcende a cozinha tradicional, trazendo um toque especial e versatilidade para vários pratos, já que permite ser protagonista ou coadjuvante, elevando qualquer receita para um sabor inconfundível. Para se deliciar nesta data em São Paulo, confira uma seleção diversificada, com opções que vão desde espetinho até quiche:

ANÚNCIO

Espetinho carne com Bacon

Espetto Carioca - Foto: Reprodução

O Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos de churrasco, oferece um cardápio recheado, com pratos individuais e para compartilhar. A sugestão é escolher um dos carros-chefes da casa, pelo valor de R$ 16,95 é possível se deliciar com o espeto de carne com bacon, um clássico que contém 100g e acompanha farofa e molho. Serviço: Jardins, na Rua Bela Cintra, 1579, aberto às segundas e terças das 11h30 às 23h, quartas das 11h30 à meia-noite, quintas, sextas e sábados das 11h30 à 1h, e no domingo das 11h30 às 22h; Panamby, na Rua Itatupa, 1 Quadra 91 Lote 25, aberto de terça a sábado das 11h30 às 23h30 e domingo de meio-dia às 21h; Chácara Santo Antônio, Rua Américo Brasiliense, 1795, de segunda a sábado, das 11h à meia-noite. | Instagram: @espettocarioca

Bacon Cheddar

Johnny Rockets - Foto: Reprodução

No Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50, o bacon é a estrela de diversos pratos, com destaque para o Bacon Cheddar, feito com hambúrguer angus 150g, bacon, tomate, cheddar, alface, cebola e molho especial no pão brioche. Acompanha American Fries. Disponível por R$ 49,90 na versão single (um hambúrguer) também possui a versão double, com 300g de carne por R$ 69,90. Serviço: Shopping Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1.230 - Consolação | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465 - Vila Pirituba | Vila Madalena: Rua Purpurina, 550 - Vila Madalena | Shopping West Plaza: Av. Francisco Matarazzo, s/n - Pompeia | Shopping Vila Olímpia: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia. Instagram: @johnnyrocketsbrasil

Quiche Lorraine

Boulangerie Carioca - Foto: Reprodução

Na Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, o ingrediente pode ser encontrado na Quiche Lorraine. Receita típica da região de mesmo nome, localizada ao norte da França, a quiche é uma torta de queijo salgada coberta com uma mistura de nata e ovos, bacon, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em tamanho individual e disponível por R$ 17,90, a quiche também pode vir acompanhada de salada pelo valor de R$ 26,90. Endereços: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris. Instagram: @boulangeriecarioca

Com informações,

Markable Comunicação