Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 20 e 32

Cuidado com aquilo que entra em sua vida. É hora de se prevenir e ficar de olho em bandeiras vermelhas. Tem perigo e dificuldade que se disfarça de mão amiga para mostrar quem ou o que realmente é nas pioras horas.

Virgem – Cartas 24 e 12

Nem tudo o que brilha é ouro, por isso é preciso ficar atento com as propostas que chegam. Coisas grandiosas, precisam de gente grande apoiando. Desconfie se a esmola for muita e saiba se proteger.

Libra – Cartas 9 e 15

Uma partida e uma mudança importante, pode ser viagem ou outros movimentos que fazem a vida sair do lugar. A estrada que segue e quem tem medo da transformação demora muito em encontrar o melhor destino; vá com coragem.

Escorpião – Cartas 13 e 36

Todo mundo já viu a traição acontecer e é mais normal do que parece; apenas tenha cuidado com quem pode passar você para trás e lembre-se que a casa pode cair se você estiver mentindo. É hora de abrir caminhos melhores e se relacionar com a verdade.