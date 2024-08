Sem vontade de sexo? O distúrbio sexual que muitas mulheres enfrentam e como podem resolvê-lo

A falta de sexo no relacionamento pode ser uma grande causa de conflitos, pois é algo essencial que promove o amor, a comunicação e a cumplicidade. No entanto, muitas mulheres enfrentam a perda do desejo e desconhecem as verdadeiras razões.

ANÚNCIO

De acordo com a Sociedade de Medicina Sexual da América do Norte (SMSNA), essa perda está ligada ao Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo, o qual afeta 22% das mulheres e 5% dos homens, embora outros estudos mencionem que, no caso delas, o percentual pode chegar a 40%.

"O baixo desejo pode estar associado a mudanças hormonais, estresse diário, cansaço ou conflitos nos relacionamentos sexuais, entre outros motivos. Muitas pessoas procuram ajuda por baixo desejo, quando na realidade o que está acontecendo é uma discrepância no desejo dentro do relacionamento, ou seja, vontades diferentes, e quem tem menos desejo geralmente carrega o problema", menciona Lucía Jiménez, psicóloga e sexóloga principal da Diversual.

Por que surge o transtorno do desejo e como resolvê-lo

De acordo com especialistas em temas sexuais, a primeira coisa que alguém que enfrenta essa situação deve fazer é descobrir a causa ou causas que podem estar levando a isso, pois, de acordo com Jiménez, "cada indivíduo possui um nível de desejo basal; isto é, a tendência inerente de desejar que cada pessoa tem. Pode ser muito baixo em algumas pessoas e muito alto em outras, e embora possa mudar, geralmente permanece estável em cada indivíduo".

A partir deste ponto, as causas podem ser físicas, psicológicas ou por flutuações hormonais causadas pela gravidez, menopausa ou ciclos menstruais.

A SMSNA adverte que doenças como diabetes, câncer, artrite e doenças cardiovasculares; ou medicamentos para controlar a hipertensão ou antidepressivos, ansiedade, depressão, estresse, histórico de abuso ou baixa autoestima podem causar esse distúrbio.

Pareja La comunicación es esencial en la pareja. (Freepik)

A falta de comunicação entre o casal também pode ser um fator a ser considerado, pois “às vezes não há nenhum problema com o desejo, mas há muitas coisas que o anulam, como o estresse, a mentalidade imediatista com a qual vivemos e os conflitos cotidianos”.

ANÚNCIO

Na maioria dos casos, quem perde o desejo é obrigado a se submeter ao sexo para agradar ao parceiro, o que acaba complicando a situação ao não buscar a verdadeira causa e aumentando assim o desinteresse.

"A pessoa com esse transtorno permite que a outra pessoa desfrute de seu corpo, mas isso acaba transformando o que deveria ser um prazer em uma obrigação... Desejo e exigência não se dão bem. É necessário descobrir o que excita a pessoa e o que a desliga. Analisar se o que a ativa está presente, e se não estiver, incentivá-lo. E se o que a bloqueia estiver presente, tentar gerenciá-lo ou, se possível, eliminá-lo da equação", mencionam.

Dicas para incentivar o desejo

Algumas das opções para que o sexo não seja um problema entre o casal poderiam ser: