Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries – Carta A Espada

Momento de olhar para as suas atitudes de maneira franca e ficar atento a realidade. Não permita mais que coisas pequenas tirem sua atenção de uma situação importante do presente. Você é capaz de ouvir a intuição e ter ideias que o levarão a grandes lugares, mas precisa pesar as ações muito bem para que o melhor seja atraído.

Touro – Carta Merlin

Um período e muita aprendizagem e de colocar em prática sua sabedoria se manifesta em sua vida. É o momento de enxergar verdades e caminhos que podem ser melhores. Seja atento e guarde suas estratégias para poder triunfar silenciosamente, sem atrair a inveja ou infortúnio dos outros. Nesse caminho, não se esqueça que a cura pode ser trabalhada de forma muito efetiva e o poder de atração também.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Gêmeos – Carta A Bruxa

ANÚNCIO

Você tem tudo ao alcance pare realizar seus objetivos ou reconstruir a sua vida como for preciso. É hora de dar ouvidos a intuição e sabedoria adquirida, sem esquecer que tentações e erros do passado podem voltar como uma prova para testá-lo. Use seu poder e suas ferramentas para seguir em frente com confiança.

Câncer – Carta Belenos

O Sol ilumina a sua vida e o coloca em um lugar de destaque, renascimento, beleza e forte energia que será notada. Use essa influência para encantar, ir em busca da prosperidade e para se curar, se libertando assim para viver um presente ousado e com poder. É um período de muita purificação no qual você se sentirá cada vez melhor. A fertilidade também fica em alta e a família pode aumentar.