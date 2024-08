Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última sexta do mês

Confira aqui as revelações do tarot, para está sexta-feira (30), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que é um bom momento para avançar na carreira profissional, lembre-se que este é o ano para conseguir melhores cargos em nível executivo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot revela que a alegria invadirá sua vida. Você terá dias agitados e reuniões de última hora nas quais será determinado que terá mais responsabilidade e autoridade em seu trabalho.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Cuide do seu caráter, às vezes você pode machucar, seja prudente. O tarot também destaca que você é gêmeo do Zodíaco e esta fase amores novos e passados estarão à sua procura.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca que no trabalho você terá reuniões de última hora e supervisão de pessoas externas, tenha tudo em ordem. No amor, você estará no seu melhor e finalmente decidirá se entregar completamente.

Texto com informações do site Publimetro