Amêndoa, quadrada e outras: veja como escolher a manicure ideal para o formato das suas unhas

Como saber qual manicure deve fazer com base no formato da sua unha?

A manicure é uma arte que não só realça as nossas mãos, mas também pode transformar completamente a nossa aparência. No entanto, escolher o estilo certo nem sempre é fácil, especialmente com tantas opções disponíveis para as unhas, que muitas vezes não respeitam a nossa forma natural.

Como saber que manicure usar de acordo com a forma da sua unha?

A chave para selecionar a forma ideal da unha está em observar a curva entre a lúnula (aquela parte branca na base da unha) e a raiz da mesma.

Se a curva for reta, unhas quadradas serão perfeitas para você. No entanto, se for mais arredondada, seguir essa forma natural ajudará a obter uma manicure muito atraente. Essa simples observação pode fazer toda a diferença, garantem na Vogue.

Além disso, recomendam aderir às tendências de limagem e cor agora que a mudança de estação está se aproximando, para nos afastarmos da frescura juvenil do verão e irmos mais em direção ao sóbrio e sofisticado.

“Agora, a tendência será em torno do termo médio; nem muito longas, nem muito curtas, e mais arredondadas. Em termos de tons, os nudes e a tendência old money continuarão predominando, embora tenha sido notada uma maior receptividade para outros estilos e cores mais ousadas, como brincar com diferentes tonalidades de verde”, explica a mesma fonte.

Para unhas redondas, as manicures com acabamentos suaves ou designs curvos costumam ficar muito bem. Você pode experimentar técnicas como ombré, degradês ou padrões fluidos. Se suas unhas são quadradas, você pode optar por uma manicure com bordas retas. Os designs geométricos, linhas e cores sólidas são muito favorecedores.

Por outro lado, as unhas em forma de amêndoa são elegantes e sofisticadas. Brinque com manicures que contenham detalhes chamativos, como arte gráfica ou efeitos 3D, enquanto as stiletto combinam com designs mais artísticos e dramáticos. Você pode optar por manicures com acabamentos foscos, glitter, ou até mesmo arte abstrata.