4 razões para passar o tempo algum tempo com sua própria companhia

Diferente do que muitos possam pensar, nem sempre estar sozinho significa “ser alguém sozinho”. De fato, ter companhias legais e estar com pessoas amadas pode dar um quentinho no coração, sendo algo completamente positivo.

No entanto, a solitude conta com um lado positivo e valioso: é possível conhecer a si mesmo de uma forma mais aprofundada e perceber o mundo ao seu redor com mais clareza. Além disso, há outros benefícios que sondam passar certos momentos da vida sozinho.

“Passar tempo sozinho porque foste ostracizado ou rejeitado pode ser uma experiência solitária e profundamente dolorosa. Mas isso é algo totalmente diferente do que escolher passar tempo sozinho e apreciar essa solidão”, diz a psicóloga Bella DePaulo, ao portal Psychology Today.

Segundo a especialista, pessoas que costumam optar pelo tempo sozinho são felizes porque prezam pelo tempo.

“Isso não significa que elas também não valorizam a companhia e a socialização; a maioria o faz. Mas significa que elas desafiam as percepções errôneas comuns de que quando as pessoas estão sozinhas, elas provavelmente ficarão solitárias, e que se elas gostam de passar tempo sozinhas, talvez haja algo errado com elas”, explica DePaulo.

De acordo com a mesma fonte, confira alguns dos benefícios de passar tempo sozinho: