Nem loiro nem castanho! O ‘loiro bege’ está arrasando pela sua elegância: veja como você pode usá-lo

O TikTok se tornou o berço das tendências, e o mundo da beleza não é exceção, esta é a razão pela qual as mulheres têm gradualmente aderido a uma nova cor de cabelo que dá as boas-vindas à nova temporada com um tom que não é castanho, nem avermelhado e muito menos preto.

Fazer uma mudança no cabelo nunca é fácil, por isso as mulheres pensam cuidadosamente antes de dar esse passo, e se você está nesse dilema, aqui ensinamos a cor que não só será um sucesso nesta temporada, mas também se tornará uma das grandes tendências do ano, mostrando mais uma vez o poder dos loiros.

O loiro foi um dos tons menos usados este ano, pelo contrário, apostou-se na naturalidade do castanho e deu-se destaque ao preto, além de posicionar os tons avermelhados como os favoritos de muitas mulheres, mas desta vez, ele retorna com força para mostrar que continua em alta e é tão versátil quanto os outros.

Mudança de look

Como é a tintura ‘loiro bege’?

Este ano, as tendências se inclinaram para estilos minimalistas e sofisticados que buscam exaltar a beleza natural, sendo esta a principal razão para que os tons fantasia e loiros tenham ficado em segundo plano.

No entanto, parece que o loiro estava esperando por este momento do ano para reafirmar sua popularidade, retornando com força e demonstrando que não há tom melhor do que este quando o frio começa a aparecer.

Mas não tenha medo, o loiro se reinventou para aquelas mulheres que buscam experimentar algo diferente ou simplesmente gostam de algo fora do convencional, esta é a razão pela qual o loiro bege se tornou um dos mais populares nas redes sociais, pois, ao contrário do clássico, ele elimina qualquer reflexo amarelo e platinado para dar lugar a tons bege e dourados.

Mudança de look

A quem favorece o tom loiro bege?

Esta é uma cor muito mais sutil e menos rígida do que o loiro clássico, além de deixar um aspecto natural que confere elegância e sofisticação às mulheres que o usam, razão pela qual se popularizou nas redes sociais, sendo a opção perfeita para aqueles que buscam uma mudança que seja mais como uma transição para algo mais drástico.

Além disso, o loiro bege é um tom de cabelo que se adapta perfeitamente a qualquer cor de pele, é favorecedor sem ser muito chamativo, é mais um loiro ‘apagado’ que mistura o quente com o frio para adicionar dimensão ao cabelo e entre suas vantagens está a baixa manutenção, tornando-o muito mais fácil de cuidar do que os outros, tornando-o prático, favorecedor e elegante.

Embora seja uma cor que pode ser facilmente feita em casa, sempre é recomendável consultar um colorista especializado, pois ele analisará vários fatores que ajudarão a destacar sua beleza. Também é importante usar produtos de qualidade e seguir o processo adequado para evitar danos ao cabelo, apoiando-se, após a coloração, em produtos que ajudem a manter o brilho do loiro bege.