Horóscopo de hoje para favorecer uma mudança positiva nesta quinta-feira, 29 de agosto

Áries

Você se sente muito bem onde está, mas existe a possibilidade de uma mudança, por isso coloque suas prioridades na balança. A decisão que você tomar será favorável. No amor, você está numa boa fase com seu relacionamento, mas deve deixar o passado para trás e não se fixar em traumas que já foram superados.

ANÚNCIO

Touro

Não deixe os projetos escaparem de suas mãos por descuido. Aprenda que às vezes suas ações e decisões não têm volta. No amor, você conta com a ajuda de seu parceiro, mas isso não será suficiente, você precisa se concentrar para avançar.

Gêmeos

Você brilhará no âmbito profissional ao apresentar suas estratégias para futuros projetos que têm ótimas perspectivas. No amor, não permita que controlem sua vida, o que você faz e o que deseja para si mesmo. Cada um merece seu espaço. A confiança e o respeito são fundamentais em um relacionamento.

Câncer

Não permita que o trabalho se acumule, pois isso pode resultar em estresse e ansiedade, levando a problemas de saúde. No amor, você está em um momento maravilhoso com seu parceiro(a), que deve ser aproveitado para fortalecer o relacionamento e reavivar a chama da paixão.

Leão

Você está no melhor momento de sua carreira profissional, aproveite para se organizar em um empreendimento que permita melhorar sua economia. No amor, você deve ser compreensiva com seu parceiro e os problemas que ele tem com sua família. Lembre-se de que você é seu apoio incondicional.

Virgem

Você está prestes a receber dinheiro que te ajudará a fazer vários investimentos. Tenha muito cuidado com o que assina. No amor, considere seriamente terminar o seu relacionamento, pois é hora de fazê-lo, pois há alguém muito próximo que quer algo com você e você não é indiferente.

Libra

Você precisa aprender a controlar a raiva quando as coisas não saem como planejado. Há um plano futuro que exigirá um pequeno investimento, pense bem e revise suas finanças. No amor, você está empolgada com essa pessoa que entrou em sua vida do nada. Cuidado, pois isso pode ser passageiro.

ANÚNCIO

Escorpião

Você deve ter muita paciência porque os negócios não vão se concretizar da noite para o dia. Por mais esforço que coloque, as coisas acontecerão no seu tempo. No amor, é importante que se anime a fazer alguma atividade que te ajude a acalmar seu espírito e a alcançar a plenitude.

Sagitário

Aproveite este momento para pedir essa promoção que você merece por todo o esforço que dedicou aos negócios e que geraram bons lucros. No amor, sua atitude positiva e carisma são fundamentais para conquistar aquela pessoa que tanto gosta.

Capricórnio

No profissional, você terá muitas satisfações, aproveite para apresentar novas ideias que ajudem a avançar vários projetos que estão parados. No amor, uma confissão íntima de alguém que você gosta muito trará uma maior cumplicidade, e isso pode resultar em um relacionamento se você desejar.

Aquário

As coisas estão indo muito bem com o empreendimento familiar, desde que todos estejam trabalhando com o mesmo objetivo, o sucesso é garantido. No amor, desconecte-se da rotina e busque maneiras de trazer de volta à relação a magia que os faz sentir o coração bater mais forte.

Peixes

Você deve resolver todos os problemas que estão causando algum desconforto. Siga a sua intuição e verá que tudo se resolverá. Não permita que o pressionem para tomar uma decisão, tudo a seu tempo. No amor, não deixe que outros opinem sobre o que acontece com o seu parceiro. Os problemas são entre duas pessoas, os outros são apenas espectadores.