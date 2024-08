Adeus Mercúrio retrógrado! Bem-vinda a sorte e o sucesso em setembro para 5 signos

Mercúrio retrógrado já saiu trazendo toda a incerteza e atrasos que marcaram agosto para muitos signos. Agora o planeta da mente e das comunicações entra no signo de Virgem com as melhores vibrações para nos endireitar e nos encaminhar para a prosperidade e a harmonia.

ANÚNCIO

Touro

Como sinal de Terra, você receberá todas as boas energias da saída de Mercúrio retrógrado. O que te afetou e te impediu de avançar, agora está tomando um novo rumo, graças às novas ações que estão sendo realizadas para fortalecer a economia e garantir o progresso. Vocês estão no momento propício para se conectar com seus entes queridos e planejar encontros que lhes permitirão recuperar a harmonia familiar pela qual tanto lutaram. Serão dias para fortalecer valores e estabilizar a vida.

Virgem

Como planeta regente dos nativos deste signo, Mercúrio, ao sair de sua retrogradação, fará com que experimentem mudanças e transformações positivas no âmbito profissional. Além disso, estarão profundamente conectados com a intuição, o que os ajudará a tomar as melhores decisões para equilibrar as finanças. Novas oportunidades surgirão no plano emocional, permitindo-lhes redefinir seus relacionamentos e construir as bases do futuro em casal.

Libra

Já deixaram para trás os conflitos que geraram um ambiente de trabalho ruim. O rio segue seu curso e poderão melhorar suas relações interpessoais se forem mais assertivos e empáticos na comunicação. É o momento de se sentir atraente, feliz e vibrar com energias positivas para que os caminhos se abram e as oportunidades cheguem. Mercúrio retrógrado em Virgem permitirá cultivar relacionamentos mais significativos e encontrar seu lugar no mundo, além de se consolidar com o parceiro e, para aqueles que não têm, encontrar o amor.

Capricórnio

A ambição e a determinação para tomar decisões serão as chaves para superar essa má fase que tiveram nas últimas semanas. Estabeleçam novas metas e organizem-se para seguir em frente e superar qualquer desafio que surja. Devem fortalecer a disciplina e a perseverança para alcançar o sucesso tão desejado. Emocionalmente, devem se conectar com a pessoa que amam e buscar resolver as diferenças que os impediram de avançar e se consolidar definitivamente.

Peixes

A inquietação dos nativos deste signo os prejudicou nas últimas semanas, mas com a entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem isso mudou. Eles devem aproveitar ao máximo essa boa fase para colocar em ordem tudo o que os afetou e criar um plano que lhes permita avançar e progredir. É hora de ativar ainda mais as relações sociais e, através da comunicação persuasiva, avançar de forma positiva em direção às metas. As oportunidades estão lá, você só precisa procurá-las e deixar o medo de enfrentar novos desafios.