A alinhamento planetário atrai boas energias para os signos do zodíaco

A alinhamento planetário e a mensagem de aviso para os signos de acordo com os arcanos do Tarot

As cartas de tarô têm esta semana uma mensagem especial para que cada signo do zodíaco faça mudanças e transformações radicais. O alinhamento dos planetas que ocorre a partir do dia 28 até o dia 30 de agosto também terá impacto e traz advertências para superar desafios.

ANÚNCIO

Áries - A Sacerdotisa

De 21 de março a 19 de abril

É um momento que você deve dedicar à reflexão para que as decisões que você deve tomar para o seu futuro sejam as mais acertadas. Preste atenção à sua saúde e confie na sua intuição e conhecimento.

Touro – O Hierofante

De 20 de abril a 20 de maio

É hora de se comprometer para avançar rumo ao sucesso e, para isso, você deve se guiar pelas regras estabelecidas. As bênçãos estão a caminho, você só precisa dar tempo ao tempo.

Gêmeos - A Estrela

De 21 de maio a 20 de junho

É hora de explorar seu lado social, destacar-se pela generosidade e humildade para abrir caminhos de oportunidades e alcançar o equilíbrio econômico que você merece.

Câncer - O Eremita

De 21 de junho a 22 de julho

Você está em uma busca constante pela sua harmonia e paz mental, e isso chega quando você decide que é hora de curar o coração e deixar o passado para trás, avançando para o futuro com novas oportunidades.

Leão - A Força

De 23 de julho a 22 de agosto

Não resista às ideias dos outros, pois também pode beneficiar delas. Para sobreviver a estes desafios, deve ter toda a vontade de querer avançar e de aceitar a ajuda dos outros.

Virgem - O Carro

De 23 de agosto a 22 de setembro

Se abrir o seu coração para experimentar uma nova relação, estará no caminho certo para se consolidar com essa pessoa especial. No entanto, deve ir passo a passo, pois há feridas que precisam ser curadas.

ANÚNCIO

Libra - A Torre

De 23 de setembro a 22 de outubro

Se se sente indecisa em dar um passo em frente e assumir certos compromissos, é melhor esperar um tempo para tomar decisões. Isso de forma alguma vai atrasar os projetos, mas deve estar abertas a algumas mudanças.

Escorpião - O Mundo

De 23 de outubro a 21 de novembro

Serão dias de mudanças e transformações muito positivas, que lhe proporcionarão equilíbrio e segurança econômica. Você viverá emoções fortes com uma pessoa que irá conhecer e que fará seu coração voltar a bater.

Sagitário - A Imperatriz

De 22 de novembro a 21 de dezembro

É hora de renovar sua vida social, sair, aproveitar, buscar atividades que tragam saúde e bem-estar para você, pois com esses elementos também se avança para o sucesso.

Capricórnio - O Julgamento

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você precisa de serenidade em sua vida para organizar suas ideias e tomar decisões importantes para o seu futuro econômico. Não permita que os outros lhe digam o que você deve ou não fazer para progredir.

Aquário - O Louco

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Chega às suas mãos um dinheiro que você não esperava, mas que será de grande ajuda para resolver alguns problemas familiares que estão impedindo você de avançar. Mantenha a cabeça fria para investi-lo de forma inteligente e sair vitoriosa de qualquer circunstância.

Peixes - A Justiça

De 19 de fevereiro a 20 de março

São dias para reajustar os objetivos que você estabeleceu para si mesmo, a fim de melhorar e avançar no progresso sem tantos contratempos. Lembre-se de que o trem só passa uma vez na vida e este é o momento de embarcar nele.