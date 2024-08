Quando e como ver o alinhamento dos planetas e quais signos serão influenciados por sua energia?

Agosto está chegando ao fim e com ele Mercúrio retrógrado, temido por muitos devido a todas as energias de mudanças e transformações que, segundo os astrólogos, ocorrem nessas três semanas. Mas este mês termina com um evento impressionante nos céus, trata-se da alinhamento dos planetas, um fenômeno que ocorre a cada 10 anos.

ANÚNCIO

Serão um total de seis dos oito planetas que compõem o sistema solar que coincidirão aproximadamente no mesmo ponto de suas respectivas órbitas em relação ao sol. Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas que participarão da alinhamento planetário, termo astronômico que se refere à presença de mais de dois planetas no mesmo quadrante ou lado do sol.

Segundo os astrônomos, esta alinhamento planetário é um dos maiores e, embora possa parecer que os planetas formam uma linha reta no céu, na realidade a probabilidade de se alinharem perfeitamente é muito baixa e acontece cerca de sete vezes a cada milênio, conforme relatado pelo portal El Periódico.

Este fenômeno durará vários dias, mas o ponto máximo será na madrugada do dia 28 de agosto, quando poderá ser observado na maioria dos pontos da Terra.

Países privilegiados

A data ideal para ver a alinhamento pode variar dependendo da sua localização. De acordo com a aplicação gratuita de observação do céu noturno 'Starwalk', a lista de diferentes localizações em todo o mundo e as datas em que os planetas serão vistos no setor de céu mais pequeno para eles durante esta alinhamento são:

Abu Dhabi: 23 de agosto

Hong Kong: 23 de agosto

Atenas: 24 de agosto

Nova Iorque: 24 de agosto

Tóquio: 24 de agosto

Berlim: 26 de agosto

Londres: 26 de agosto

Reykjavik: 26 de agosto

México: 28 de agosto

São Paulo, Brasil: 30 de agosto

Sydney: 30 de agosto

Signos mais afetados pela alinhamento planetário

Virgem

De acordo com os especialistas em Astrologia, este evento ocorrerá na constelação deste signo, por isso será o mais afetado, portanto, é recomendável deixar passar esta semana para qualquer projeto ou processo que precisem resolver. Segundo Mhoni Vidente, os dias 27, 28, 29 e 30 de agosto serão os mais fortes energeticamente.

Aquário

As dificuldades estarão presentes devido à influência destes seis planetas. A vidente garante que a posição de Saturno, conhecido como o planeta das lições e restrições, criará tensões e desafios, afetando áreas como finanças, relacionamentos pessoais e carreira profissional.

Touro

Os nascidos sob a influência deste signo enfrentarão problemas e será necessário que lidem com as coisas com calma e evitem discussões. A especialista recomenda manter-se completamente calmo, benzer-se com água benta, cortar o cabelo e acender uma vela branca.