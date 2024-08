O ritual simples para abrir os caminhos da abundância nesta última semana de agosto

É a última semana de agosto e é uma ocasião especial para você deixar para trás a fase ruim que teve durante este mês e dar as boas-vindas a setembro com o eficaz ritual da abundância.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, sendo esta semana uma oportunidade para você virar a página, você tem tempo até este sábado, 31 de agosto, para se despedir da negatividade e dos problemas .

Sob a energia da lua minguante, aproveite o impulso energético com uma ação simples que você pode realizar em sua própria casa. Para isso, escolha qualquer um dos dias restantes e coloque uma colher de sal em um copo de água.

Em seguida, adicione a chave da sua casa a este ritual. Deixe agir por cerca de 30 minutos e depois de decorrido o tempo estabelecido deve-se retirá-lo.

Para ativar esse ritual de abundância que entrará em sua vida, não esqueça de enxaguar a chave que tirou do copo e colocá-la na mão esquerda junto com um pouco de açúcar.

Por fim, esfregue as mãos e com a segurança e fé de que o ritual é a solução que você procurava, repetindo esta frase: “Cada vez que eu usar esta chave, uma nova porta se abrirá, uma nova oportunidade surgirá e minha boa sorte será ativado para que a prosperidade caia sobre mim em setembro. Está feito.

Ainda de acordo com as informações, para finalizar, enxágue as mãos e bata palmas para que o ritual energético seja ativado. Deixe as mãos secarem e devolva a água à natureza com gratidão pelo que está por vir.

Com informações do site Minuto Neuquen