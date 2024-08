Eclipse lunar de setembro: quando e como será o fascinante fenômeno que escurece metade da Terra

O baile cósmico da Lua, da Terra e do Sol este 2024 tem sido muito intenso, carregado de energias e brilhante com todos os fenômenos que pudemos testemunhar até agosto. Chuvas de estrelas, conjunções planetárias e um eclipse solar que foi um espetáculo que deixou muitos no mundo sem fôlego.

Agosto terminará com uma alinhamento de planetas com uma energia muito positiva e setembro nos surpreende com um novo fenômeno celeste que se aproxima e promete ser um dos mais impactantes do ano: o eclipse lunar.

