Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (28)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (28), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que estes são tempos de mudança. Você conhecerá amores dos signos de Aquário, Áries e Leão muito em breve.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O alerta para o signo de Capricórnio é que é muito importante manter os olhos bem abertos para não cair em ciladas. Novos desafios também estão por vir.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

O signo de Aquário recebe um importante alerta no dia de hoje: é preciso olhar além e pensar no futuro. Além disso, mudanças positivas estão chegando, e será uma boa fase.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot revela que algo novo está chegando para você muito em breve. Além disso, é necessário se concentrar no positivo e pensar mais em si mesmo.

Texto com informações do site AS México