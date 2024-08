Adeus sutiã? Essa é a tendência de 2025 que promete se livrar deles

Adeus sutiãs? Algumas das tendências que vão dominar em 2025 já foram reveladas, e talvez te surpreenda que há quem garanta que poderíamos estar prestes a nos despedir da peça íntima mais famosa da história.

ANÚNCIO

Os sutiãs são uma peça histórica que passou por muitas mudanças e transformações, sendo um aliado tão amado quanto odiado, e poderia estar prestes a desaparecer devido à evolução que o mundo da moda sofrerá em 2025.

Pode ser avassalador pensar em o que vestiremos no próximo ano quando este ainda não terminou, no entanto, já há quem se tenha dado à tarefa de trazer uma análise exaustiva que poderia antecipar quais peças sim e quais não serão as que usaremos ao longo de 2025, e entre elas, os sutiãs poderiam experimentar a mudança mais inesperada para fazer com que as mulheres explorem sua feminilidade de uma forma livre sem amarras.

Tendências 2025 Pinterest (Pinterest)

Os sutiãs sairão de moda em 2025?

O site Glamour realizou uma entrevista com Giorgia Fuini, chefe do escritório de estilo da Intimissimi, onde falaram sobre o futuro dos sutiãs, revelando que este tipo de peça íntima poderia ser transformada graças a essa busca por liberdade e amor próprio que as mulheres buscam hoje em dia.

"Há quinze anos, as mulheres queriam que seus seios parecessem duas tamanhos maiores; hoje em dia, trata-se mais de formas naturais e conforto", disse Fuini em uma entrevista para a Glamour, deixando claro que esta estética livre, relaxada e até sóbria será mantida após 2024.

Esta é a razão pela qual os constrangimentos e a vergonha serão combatidos através de roupas que mostram o seu sutiã com liberdade e confiança, sem ser sexualizado, usando a transparência como estandarte de beleza e elegância.

Como serão usados os sutiãs em 2025?

Em 2025, haverá um toque de sensualidade com liberdade que fará com que as mulheres finalmente digam adeus aos sutiãs, sentindo-se seguras consigo mesmas. Por essa razão, as transparências serão chave e, se quiser saber como podem ser substituídas ou pelo menos dar-lhes um toque diferente, aqui ensinamos como pode fazê-lo de forma elegante.

ANÚNCIO

O look mais elegante

O blazer é sempre uma boa opção, se você tem um jantar ou um evento formal, então complemente seu visual com um sutiã e uma blusa transparente, adicione uma saia e sapatos de salto baixo para um toque sofisticado.

Descontraído e chique

Combine calças de pregas com uma blusa de manga comprida transparente e deixe o sutiã à mostra, adicione sandálias de salto alto e terá um look elegante perfeito para o dia.

Top e saia jeans

Este ano, as saias jeans tornaram-se as favoritas, combine o seu sutiã com uma delas e adicione uma blusa transparente, por fim, acrescente um casaco de motociclista de couro e botas altas com salto.

Para as amantes do retrô

Se o seu estilo é retro vintage, então este é o outfit perfeito para você, combine calças boca de sino e dê um toque de cor, neste caso são vermelhas, adicione uma blusa transparente de manga comprida e mostre o seu sutiã.

Combine texturas

Se as transparências forem demais, então você pode combinar com um suéter de tricô oversized e usá-lo com uma minissaia e botas altas.

Calças cargo e transparências

Combine calças cargo pretas em sua versão acetinada com um top transparente, neste caso estampado, e mostre o seu sutiã, por último combine sandálias de salto e óculos de sol.