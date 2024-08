O que é o corte de cabelo cowgirl que está fazendo sucesso: rejuvenesce e te deixa com um visual chique

(Who What Wear/Pinterest)

Estes looks fazem você parecer feminina e moderna

O corte de cabelo cowgirl tornou-se uma das tendências mais comentadas deste 2024 e não é para menos. Este estilo não só traz um ar fresco e jovial, mas também emoldura o rosto de forma favorável. Se você quer exibir um cabelo com volume e movimento, definitivamente deveria considerá-lo.

Inspirado na estética dos anos 70, o corte cowgirl faz alusão às mulheres ousadas do oeste, aquelas que, com um chapéu no imaginário coletivo, fazem parte da clássica estética country que nunca sai de moda.

O que é um corte de cabelo cowgirl?

O corte de cabelo cowgirl é definido pela presença de uma franja cortina e várias camadas que adicionam dinamismo e estrutura. Este estilo se adapta a vários estilos, então você pode optar por um bob, um cabelo extra longo, ou até mesmo usá-lo cacheado ou curto, de acordo com Telva.

Entre as opções modernas, o corte de cabelo clavicut ou lob desfiado também são populares, mas o corte de cabelo cowgirl se destaca pela sua frescura e simplicidade. Seu atributo principal é a franja suave, que enquadra perfeitamente o rosto, assim como as camadas desfiadas que permitem que o cabelo adquira forma e movimento.

Além de sua estética encantadora, destaca-se por ser um corte de baixa manutenção, tornando-o perfeito para pessoas com pouco tempo para dedicar ao estilo diário. Para obter um acabamento ideal, os especialistas sugerem aplicar pomada de modelagem em todo o cabelo, o que adiciona volume e textura.

Dentro das variantes do corte cowgirl, encontramos o cowgirl bob, que oferece um extra de volume e movimento, inspirado nos looks dos anos 80. Também podemos mencionar o cowgirl long bob, que é perfeito para aqueles que optam por um comprimento intermediário.