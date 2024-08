O poderoso ritual com cascas de laranja para atrair abundância e prosperidade para sua vida

A casca de laranja pode ser um elemento muito poderoso para atrair abundância e prosperidade para a vida.

ANÚNCIO

Existe um ritual com este elemento para fazer isso no início do mês ou da semana para que a energia do dinheiro flua sem problemas nos dias seguintes.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, é importante focar e refletir sobre tudo o que você deseja atrair ou manifestar.

O que você precisa é queimar a casca da laranja, que deve estar fresca. Dessa forma, as propriedades da fruta ajudarão a acalmar a ansiedade e a iluminar o ambiente da casa.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Enquanto a fumaça se expande pelo espaço, você pode dizer em voz alta frases que atraem abundância e prosperidade.

Segundo o Feng Shui, a casca de laranja também serve para atrair o amor, abrir a criatividade, fazer o dinheiro fluir ou influenciar positivamente o trabalho.

ANÚNCIO

A cor desta fruta está relacionada ao fogo e ao sol, dois elementos que estão relacionados com a energia positiva.

Opcionalmente, durante a queima da casca, você pode adicionar óleos de menta ou alecrim, duas ervas que também são muito utilizadas para limpeza energética e melhoria das finanças.

Com informações do site Minuto Neuquen