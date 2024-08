Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (27)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (27), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você poderá resolver uma situação financeira que estava pendente. Este é o seu ano, não se esqueça disso. Você será muito forte. Por fim, será reconhecido no trabalho após muito esforço.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um grande amor está chegando, com boas intenções. Você terá novas oportunidades no trabalho. Tenha clareza sobre o caminho que está seguindo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca a importância de esquecer os outros e focar em si mesmo. No campo sentimental, um amor que te fará feliz está a caminho. É hora de preparar as malas, pois você vai viajar.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O signo de Peixes recebe o seguinte alerta: Não pense no que poderia ter sido. O passado não existe mais; concentre-se no que ainda está por vir.

