Cortes de cabelo curto para mulheres de 40 a 60 anos: 5 looks que diminuem a idade e disfarçam rugas

Existem vários cortes de cabelo curto que estão dominando as tendências e são perfeitos para mulheres de 40 a 60 anos.

ANÚNCIO

Pode-se dizer que são a opção perfeita se você quer se sentir fresca, confortável e chique, já que os cabelos curtos nos permitem relaxar na hora de nos arrumarmos todas as manhãs, sem perder estilo.

Cortes de cabelo curto para mulheres de 40 a 60 anos

Bob quadrado

Este estilo é muito semelhante ao clássico bob, liso e perfeito que chega até o queixo, mas neste caso você pode brincar um pouco com a assimetria e camadas curtas de cabelo para adicionar mais volume e irreverência ao nosso estilo, já que com o passar do tempo o cabelo tende a ficar menos abundante.

Pixie

Com a risca de lado, é perfeito para aquelas que, além de quererem parecer estilosas, buscam afinar os traços ou parecer mais magras. É um corte encantador que lhe dará um ar de elegância e autoconfiança. Da mesma forma, com uma franja longa, verá como ficará fenomenal.

Shaggy

Se você está procurando muitas camadas e uma inspiração dos anos setenta, então o shaggy é para você. Destaca-se por chegar até à altura dos ombros, com pontas desfiadas, muitas camadas e muito volume na zona superior. Além disso, tem uma franja cortina que lhe confere um ar de naturalidade e requer pouco cuidado.

Clavicut

Ideal para mulheres entre 40 e 50 anos, os cortes de cabelo médios continuarão sendo parte do nosso dia a dia quando procuramos algo não muito longo, nem muito curto, fácil de arrumar todas as manhãs, mas muito feminino.

Garçon

Por último, entre os cortes de cabelo curto para mulheres de 40 a 60 anos, destaca-se este visual que se assemelha muito ao pixie, mas a diferença está no leve desfiado e até mesmo na franja que dá um aspecto mais relaxado.