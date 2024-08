Corte de cabelo bob razor: a tendência mais clássica e sofisticada

No mundo da moda capilar, o corte de cabelo bob razor se consolidou como uma das tendências mais aguardadas da temporada. Uma de suas grandes promotoras foi a própria Lily Collins, protagonista de ‘Emily em Paris’, que encantou no tapete vermelho da série com seu novo visual.

ANÚNCIO

Este corte estilizado e moderno viu um aumento significativo em sua popularidade, com um aumento surpreendente de 1500% nas pesquisas no Pinterest, além de ser usado por outras influenciadoras, o que o torna a escolha perfeita para encerrar o ano com glamour.

O que é um corte de cabelo bob razor?

Se não conhecia, o corte de cabelo bob razor também é chamado de bob texturizado. De acordo com a Vogue, é caracterizado por suas pontas ‘raw’ ou ‘cruas’, o que lhe confere um volume e textura incomparáveis.

Na hora de dar o efeito, o estilista deve usar lâminas para conseguir uma linha graduada que enquadra perfeitamente o seu rosto, dando um acabamento bastante bonito, mas não excessivamente polido, à zona das pontas. É um estilo sofisticado, versátil e capaz de se adaptar a todas as estações do ano.

Na verdade, esse é o grande diferencial do corte de cabelo bob razor em relação ao corte bob tradicional, feito com tesoura: sua textura dentada e moderna.

Este estilo parece ter sido ‘rasgado’ na parte inferior, o que lhe confere um acabamento fresco e menos rígido. Este efeito, mais relaxado e menos alisado do que o bob convencional, adapta-se às tendências atuais, oferecendo um visual chique e descontraído.

É ideal para mulheres com cabelos ondulados ou cacheados e é usado principalmente com uma risca no meio para gerar traços mais estilizados e suavizados, especialmente se você tiver bochechas salientes.