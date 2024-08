3 sinais de que você está passando por um “divórcio emocional” no relacionamento e não sabia

Apesar de muitos enxergarem o casamento como o ápice da consolidação na vida de um casal, o status compartilhado com o parceiro pode não dizer muita coisa sobre a real situação. Ao dividir o mesmo teto que um parceiro amoroso, os desafios ficam ainda maiores, haja vista a convivência diária e adaptação de um em relação ao outro.

Como forma de manter o casamento, no contexto desgastado, a relação acaba sendo empurrada com a barriga por meio de uma rotina morna e sem ajustes. No entanto, isso pode se configurar como “divórcio emocional”, mesmo que não exista um término oficial do laço.

“Um ‘divórcio emocional’ se refere a quando um casal, embora ainda legalmente casado, passa por uma separação emocional significativa. Essa situação geralmente precede um divórcio legal, mas também pode ocorrer de forma independente” explica o psicólogo Mike Travers ao portal Psychology Today.

“Em um divórcio emocional, os parceiros se tornam cada vez mais desconectados emocionalmente um do outro, levando à falta de intimidade , comunicação ou apoio mútuo. Os casais podem viver juntos, mas levar vidas separadas, com pouca ou nenhuma atividade, objetivos ou interesses compartilhados”, complementa o especialista.

3 sinais de divórcio emocional

Dentre diversos sinais que apontam o divórcio emocional, existem os três mais marcantes, sinalizados pelo especialista Mike Travers. Confira abaixo se você se enquadra: