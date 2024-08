3 perfumes turcos para experimentar em qualquer estação: deixam um rastro único e inesquecível

No profundo mundo da perfumaria, os perfumes turcos sempre chamaram a atenção por sua fina mistura de aromas orientais e ocidentais que criam fragrâncias cativantes e únicas.

As suas notas olfativas costumam ser requintadas e exóticas, como especiarias, almíscar ou rosa. No entanto, também existem composições modernas ricas em notas contemporâneas e inovadoras.

Graças a isso, suas fórmulas dinâmicas e tão fascinantes como a nação euroasiática são muito desejadas por pessoas em todo o mundo e todos nós deveríamos experimentá-las pelo menos uma vez na vida.

Perfumes turcos ideais para usar em qualquer época do ano

Você quer apostar numa destas fragrâncias da Turquia, mas não sabe qual escolher? Continue a ler para conhecer três dos perfumes turcos que te ajudarão a destilar uma aroma exclusivo e encantador.

Hacivat da Nishane

Um perfume turco requintado é este unissex da família olfativa Chipre da Nishane. De acordo com a famosa marca de fragrâncias em seu site, este icônico aroma cítrico e amadeirado é “uma homenagem à elegância, bondade, competência e amor pela arte”.

As notas de saída são bergamota, abacaxi e toranja; as de coração são jasmim, patchouli e madeira de cedro. Enquanto isso, as de base são madeira clara, musgo de carvalho e madeira seca. "Desfrute de ser amado com este maravilhoso aroma...", lê-se em sua página.

Hacivat de Nishane | (Cortesía de Nishane)

Istambul da Atelier Rebul

Outro perfume turco cativante é este com matizes florais e picantes da Atelier Rebul. Em seu site, a marca turca descreve a fragrância deste eau de parfum tanto para mulheres quanto para homens como “única e irresistível” e criadora de uma “atmosfera de pura elegância e carisma”.

"O perfume se abre com as notas brilhantes de bergamota e revela um mundo glamoroso e mágico com as notas luxuosas e quentes de especiarias de canela, açafrão e cravo. Os sedutores aromas florais nas notas de coração se misturam com violeta, jasmim e orquídea negra. Por fim, as notas de fundo de baunilha, âmbar, almíscar, cedro, patchouli e sândalo se unem ao encantador aroma antigo para deixar uma impressão duradoura", explica.

Istanbul de Atelier Rebul | (Cortesía de Atelier Rebul)

Sacred Palace de Perfumane

O terceiro perfume turco para experimentar a qualquer momento é este da Parfumane. A marca expõe em seu site que esta fragrância pertence à coleção Oriental, onde cada produto "é formado pela combinação da rica cultura e sabores únicos do Oriente Médio".

As notas de saída de Sacred Palace são bergamota e limão; o seu coração é de cedro, jasmim e vetiver. Por último, o seu fundo é composto por caramelo, baunilha e almíscar. Bekir Kantarcı é o perfumista responsável por esta composição.