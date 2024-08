Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 26 a 29 de agosto

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Você é um conquistador nato, mas lembre-se de que o amor verdadeiro se baseia na confiança e no respeito. Não brinque com os sentimentos dos outros.

Você fará algumas mudanças em sua casa que lhe trarão muita alegria. Renove seus espaços e encha sua vida de energia.

Capricórnio

Tudo o que você deseja está ao seu alcance, basta acreditar em si mesmo e agir para alcançá-lo. O dinheiro entrará em sua vida de forma inesperada, invista com sabedoria e construa um futuro sólido.

É hora de buscar novas oportunidades de emprego e crescimento pessoal. Concentre-se no seu bem-estar físico e mental. Você é um signo muito intuitivo, ouça sua voz interior e siga seus sonhos, quanto mais claro você tiver sobre o que deseja, mais perto estará de alcançá-lo.

Aquário

Hora de aproveitar as oportunidades que surgem em seu caminho, investir, negociar e multiplicar sua renda. Você deve ter cuidado com a inveja e as más intenções de algumas pessoas ao seu redor, proteger-se e confiar na sua intuição.

Seu magnetismo pessoal atrairá muitas pessoas até você, aproveitará sua vida social, mas lembre-se que nem todo mundo que se aproxima de você tem boas intenções. Ouça a sua voz interior e siga os seus sonhos. Quanto mais claro você tiver sobre o que deseja, mais perto estará de alcançá-lo.

Peixes

A vontade de explorar o mundo vai se intensificar, não resista. Um amor estrangeiro pode cruzar seu caminho. Evite se envolver em fofocas e conflitos, concentre-se nos seus objetivos e no seu bem-estar emocional.

Você é um signo muito intuitivo, ouça sua voz interior e siga seus sonhos. Você deve deixar para trás tudo que te machuca, lembre-se que mudanças são necessárias para crescer. As estrelas te apoiam em tudo que você faz, aproveite essa energia e alcance seus objetivos.

Com informações do site Publimetro