Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 26 a 29 de agosto

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Você terá dias de muitas pressões de trabalho e reuniões de última hora, administre sua agenda para evitar estresse. Procure estabilidade e forme um casal, é melhor ficar com quem te ama e não com quem você ama.

Cuidado com as costas e evite carregar coisas pesadas. Purifique o seu corpo, estes dias são ideais para se reinventar e iniciar uma rotina de exercícios. Você está na sua melhor fase e precisa se livrar do que te atrapalha.

Virgem

Não procure um amor que não lhe corresponda, é melhor esquecê-lo e começar de novo. É hora de amadurecer e deixar o negativo para trás.

Se você é casado, evite brigar, lembre-se que o casal existe para construir e não para destruir. Procure dormir mais e moderar as festas. Uma possível deve ocorrer no próximo mês, então aproveite.

ANÚNCIO

Libra

Suas habilidades de organização e liderança o levarão muito longe; Porém, não se esqueça de se cuidar, a meditação o ajudará a manter a calma em meio ao caos.

Não se desgaste tentando resolver os problemas dos outros, não deixe que se aproveitem do seu bom coração. Embora você possa ter alguns atritos com seu parceiro, lembre-se de que o amor é assim, com altos e baixos. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer alguém muito especial.

Escorpião

Seu magnetismo atrai olhares de inveja, tente se manter protegido. Prepare-se para uma mudança profunda, você deixará tudo que te limita e te machuca porque você renascerá das suas cinzas. Cuide do seu corpo, principalmente dos seus hábitos.

Esta semana será repleta de emoções intensas, se você estiver em um relacionamento aprofundará o vínculo com seu parceiro. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer alguém muito especial.

Com informações do site Publimetro