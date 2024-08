Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 26 a 29 de agosto

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

É um bom momento para avançar na carreira profissional, lembre-se que este é o ano para conseguir melhores cargos, pois você domina tudo relacionado a ser um líder natural e sua inteligência se desenvolve mais por estar com pessoas inteligentes.

Troque de amigos, se necessário, e fique longe de fofocas. Para os casados, podem surgir problemas por ciúme ou desconfiança, seja paciente. Um amor do passado irá te procurar, fechar ciclos. Fique em dia com suas dívidas.

Touro

A alegria invadirá sua vida, você terá dias agitados e reuniões de última hora nas quais será determinado que terá mais responsabilidade e autoridade em seu trabalho.

Com os amigos, permaneça desconfiado e cauteloso para evitar ser enganado. Você é dominado por um mau caráter, procure não exagerar nos seus sentimentos e procure viver em paz.

Gêmeos

Cuide do seu caráter, às vezes você pode machucar, seja prudente. Muita atenção: Medite e faça uma caminhada para controlar o estresse. Também é importante cuidar da gastrite e do estômago devido à energia negativa no trabalho.

No amor, você se sentirá bem. Você é gêmeo do Zodíaco e esta semana amores novos e passados estarão à sua procura. Possível dinheiro extra aparecerá no caminho.

Câncer

No trabalho você terá reuniões de última hora e supervisão de pessoas externas, tenha tudo em ordem. No amor, você estará no seu melhor e finalmente decidirá se entregar completamente.

Seja mais ousado em sua vida e torne-se um vencedor. Tenha atenção com o nervosismo e ansiedade, acompanhamento psicológico sempre é uma boa opção.

Com informações do site Publimetro