A sombra dos guardiões alerta os signos de Áries, Touro e Gêmeos

Todas as cartas do “Tarot dos Guardiões” possuem um lado sombra que revela mensagens importantes de entidades espirituais. Confira a seguir o alerta para os signos do zodíaco:

Áries – Carta do Exu Tiriri

Cuidado para não entregar a confiança a qualquer um e acabar se prejudicando. É momento de zelar por sua reputação e ter estratégias inteligentes para se prevenir ou lidar com aqueles que levantam calunias.

Touro – Carta do Exu Mirim

A inveja é algo que pode ser sentida por todos, mas nunca levará a nenhum lugar bom. Seja maduro e zele por suas capacidades sem precisar prejudicar ou entrar em conflito com os outros. O egoísmo não o levará em lugar algum no amor ou na vida profissional

Gêmeos – Carta da Pomba Gira Rosa Vermelha

A vida deve ser movida por objetivos, pois isso é o que a faz valer a pena. Reconstrua sua confiança e não se deixe mais cair em vícios que só roubam a energia que você deveria estar usando para construir um futuro. Cuidado extra com problemas judiciais e acidentes.