Celebração do 7 de setembro com samba e churrasco atrai turistas em Olímpia, interior de SP

Arlindinho, filho do icônico Arlindo Cruz, estará presente no próximo dia 7 de setembro na recém-inaugurada Arena Olímpia Shows & Eventos. Na oportunidade, será realizada a primeira edição da Costelada Olímpia.

A costelada, típico churrasco da região sul do Brasil, feito no chamado fogo de chão, vai entrar para o calendário da cidade. O evento, do feriado da Independência, terá também, DJ, bares e um espaço kids cheio de atividades, monitoradas por uma equipe de recreação para seus pequenos.

Com expectativa de mais de 2.000 pessoas, a organização traz uma dica para aqueles que quiserem curtir o feriado no local. Quem se hospedar nos empreendimentos Enjoy Solar das Águas Park Resort ou Enjoy Olímpia Park Resort durante o final de semana do evento, terá entrada garantida. E mais: aproveite todas as vantagens dos pacotes com café da manhã e jantar ou pensão completa, que tornam a estadia ainda mais especial.

Os resorts estão estrategicamente localizados próximos às principais atrações de Olímpia, incluindo o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado do Brasil. Para mais comodidade, é oferecido transfer cortesia de ida e volta para o parque, permitindo aproveitar ao máximo a visita.

Os resorts Enjoy são reconhecidos pela infraestrutura de qualidade, acomodações espaçosas e localização privilegiada. Para completar, você ainda pode aproveitar o Passaporte Diversão Total, que inclui ingressos para o parque e outras atrações da cidade.

“A ideia do evento, que contará com o renome do chef Romer Pereira, surgiu acompanhando a dinâmica do pôr do sol na área externa da Arena Olímpia, localizada ao lado do Enjoy Solar das Águas. Pensando em como seria impactante compartilhar esse panorama com centenas de pessoas, combinando com a celebração de uma tradição regional forte como a costelada. Assim, resolvemos trabalhar o conceito ‘sunset’, unindo o melhor da natureza com a cultura local”, comenta o CEO da Enjoy Hotéis & Resorts, Alexandre Zubaran.

Para garantir reserva visite o site ou entre em contato pelo telefone/WhatsApp 3030-3301.

