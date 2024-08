Adeus preto! Os looks de cor bordô são considerados os mais elegantes

Durante muito tempo, os outfits pretos foram considerados uns dos mais elegantes, tanto que até mesmo a Carolina Herrera os usou como estandarte de seus designs e looks. No entanto, os especialistas preveem o sucesso de um novo tom que promete superar a cor que era um símbolo de sofisticação.

Há uma cor que promete arrasar o resto de 2024 e que se adapta perfeitamente à tendência de luxo discreto que tem ganhado cada vez mais popularidade e se consolidou ao lado de estilos como o ‘old money’ através do uso de peças sóbrias e elegantes.

Adeus aos looks pretos! A elegância não deve se limitar a uma única cor, e é por isso que a cor bordô está de volta na próxima temporada, para que mulheres de todas as idades possam experimentar este tom em seus looks. É perfeito para aquelas que procuram um visual diferente, sofisticado e adequado para climas incertos.

Looks bordô Pinterest (Pinterest)

Qual é a cor bordô?

A cor de vinho promete destronar o preto com combinações sofisticadas que o tornarão um dos básicos da próxima temporada e talvez prometa ser a concorrência perfeita ano após ano do primeiro tom.

Há alguns anos, o bordô tem sido aclamado como uma das cores que vai arrasar nas próximas tendências, e este ano finalmente conquista a coroa com roupas elegantes que vão desde looks completos até pequenos toques de cor que proporcionam acentos sofisticados.

Trata-se de uma cor vermelho escuro e opaco com um toque de roxo que é muito semelhante ao do vinho tinto, também conhecido como 'guinda' e granada, recebendo seu nome das pedras preciosas que possuem a mesma tonalidade de cor.

Look bordô Pinterest (Pinterest)

Como combinar a cor bordô de forma elegante?

A cor de vinho será a favorita de climas nublados e frios, mas se você mora em um lugar quente, não se preocupe, há um look adequado para cada ocasião que o torna a alternativa perfeita ao preto, ouvindo os conselhos de Carolina Herrera, ela mesma menciona que em certa idade é preciso se atrever a usar uma cor diferente para parecer sofisticada:

“As mulheres mais velhas acreditam que usar preto é a opção mais segura. Mas é muito chato, torna-se um uniforme. Todos usam preto e à noite está tudo bem, mas durante o dia, use cor, é muito mais lisonjeiro”.

Se você também gostaria de incluí-lo em seu próximo outfit, aqui estão algumas combinações que podem servir de inspiração para seus looks.

Sensual e elegante

A cor bordô combina perfeitamente com tons marrons, pretos, cinzas e até rosas, então combine um corpete com uma calça de perna larga ou culotte e complemente com uma gabardine e scarpin, terá um look pronto para um encontro, elegante, com toques de sensualidade.

Roube o visual da Zendaya

Zendaya é talvez uma das celebridades que mais tem usado essa cor, combinando um trench coat com um vestido multicolorido e adicionando calçados e acessórios em bordô para criar um conjunto.

Com suéter e saia de cetim

Combine um suéter de malha com uma saia de cetim, que é uma das tendências mais fortes deste 2024, termine com um calçado de sapato de salto baixo ou kitten heels e adicione um toque divertido com meias 3/4.

Com jeans

As camisas são um básico de todo guarda-roupa, adicione uma de cor bordô e combine-a com seus jeans favoritos, adicione calçados como scarpins, estampas de animais ou tênis.