Principais tendências no e-commerce de beleza: expansão e diversificação

A AMOBELEZA, uma das principais plataformas de beleza digital, celebra seu quarto aniversário destacando um crescimento notável e consolidando-se como um dos quatro maiores varejistas online no segmento de sites multimarca de beleza do país. Com um portfólio de mais de 100 marcas premium nacionais e internacionais e mais de 10 mil produtos nas categorias de cabelo, perfumes de luxo, skincare, make, cuidados com a pele e acessórios, a plataforma preparou ações especiais para celebrar seu aniversário, incluindo campanhas promocionais, evento e a entrada de novos produtos ao portfólio.

Desde seu lançamento em 2020, a AMOBELEZA tem oferecido uma experiência de compra qualificada, conectando clientes às principais marcas de beleza. Em apenas quatro anos, a empresa ampliou seu portfólio e manteve o selo RA1000, um indicador para empresas referências no Reclame Aqui, destacando-se como a única do setor de beleza a alcançar essa distinção. Com um crescimento anual superior a 100%, a AMOBELEZA trabalha com marcas icônicas como Kérastase, Wella Professional, L’Oreal Professionnel, Lancôme, Sisley, Bioderma, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, Vichy, entre outras. Além disso, é a plataforma exclusiva da Magic Beauty, da marca italiana Davines e da marca polonesa Inglot.

Para celebrar seu quarto aniversário, a AMOBELEZA preparou uma série de ações comerciais dinâmicas, incluindo brindes, cupons e ofertas especiais, com descontos chegando a até 70%. A marca intensificará suas comunicações nos canais digitais, como Instagram, TikTok e Blog da AMOBELEZA, e contará com a colaboração de influenciadores e criadores de conteúdo. Além disso, a plataforma expande seu portfólio durante o mês de agosto com lançamentos que incluem a linha de finalizadores Cadiveu Final Style, o refil do Óleo Kérastase Elixir Ultime, o finalizador Revlon Uniq One Curl, a marca de perfumes de nicho Felisa, o perfume Polo 67 de Ralph Lauren, os perfumes Michael Kors e o CK Essence de Calvin Klein, entre outros.

“Estamos entusiasmados em compartilhar nosso sucesso com nossos clientes e parceiros, que foram essenciais para nossa trajetória até aqui. Continuaremos a inovar e a oferecer os melhores produtos e experiências no mercado de beleza,” afirmou Adriana Araújo, Head of Marketing da AMOBELEZA.

Com investimentos constantes em tecnologia para melhoramentos de processos, em 2023 a AMOBELEZA passou por um rebranding que trouxe ainda mais sofisticação e autoridade à marca, fortalecendo a sua conexão com os clientes. A empresa também lançou um aplicativo que melhorou significativamente a eficiência das vendas online, com uma navegação rápida. Além disso, a AMOBELEZA possui duas unidades em São Paulo, em Alphaville e no Morumbi, oferecendo atendimento especializado com consultoras que possuem os melhores treinamentos de marcas e produtos, para auxiliar o consumidor em sua tomada de decisão.

“Nossa missão vai além de simplesmente melhorar a experiência de consumo. Nos últimos anos, temos nos dedicado ao cuidado, saúde e bem-estar, não apenas através de uma seleção cuidadosa de marcas renomadas, mas também ao destacar a importância do cuidado e da autoestima. Nosso compromisso é oferecer produtos de alta qualidade e transformar a experiência de compra em uma jornada que valoriza a individualidade e o bem-estar de cada cliente, estabelecendo novos padrões de excelência no setor”, conta Adriana.

Serviço: https://www.amobeleza.com.br/

Sobre a AMOBELEZA

A AMOBELEZA é uma plataforma digital de beleza, lançada em 2020. Em apenas quatro anos, se consolidou entre o TOP 4 varejistas online no segmento de sites multimarca de beleza do país, destacando-se pela excelência no atendimento ao cliente e pelo compromisso com o cuidado, saúde e bem-estar das mulheres. A plataforma oferece um portfólio diversificado com mais de 100 marcas premium, tanto nacionais quanto internacionais, abrangendo categorias como cabelos, perfumes de luxo, skincare, maquiagem, cuidados com a pele e acessórios.

Além de um portfólio robusto, a AMOBELEZA oferece benefícios como entrega expressa em regiões selecionadas, Pix Parcelado em parceria com a Koin, cashback e brindes exclusivos. Como uma plataforma omnichannel, a empresa integra seu site, aplicativo e duas lojas físicas localizadas em São Paulo, em Alphaville e no Morumbi, para atender diversos públicos e canais com eficiência. É a única no setor de beleza a obter selo RA1000, um indicador para empresas referências no Reclame Aqui.

