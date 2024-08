As revelações deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Quando visualizamos de forma construtiva, nosso sonho se torna realidade, mais cedo ou mais tarde. No entanto, quando ficamos com a cabeça nas nuvens, como uma forma de evitar, consciente ou, na maioria das vezes, inconsciente, viver a realidade como ela é, entramos no perigoso mundo da ilusão.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Nesta fase, no amor, aproveite para reacender a chama que tem estado meio apagada e transforme seus dias em um romance mais vibrante, dinâmico e caliente.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Para o signo de Gêmeos, o tarot de hoje faz um importante alerta: A caridade começa em casa, mas é necessário, com o tempo, expandir-se pelo mundo ao nosso redor.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Para o signo de Câncer, o tarot destaca que a esperada fase de abundância chegará nos próximos dias, trazendo muita paz e realizações.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje faz o seguinte alerta: A felicidade ou o bem-estar interior existem e são importantes. Só falta que se permita viver dessa forma

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta 2 de Copas aparece hoje para o signo de Virgem e destaca a importância do amor-próprio, que muitas vezes é deixado de lado. No entanto, isso é essencial para a vida humana.

Com informações do site Selfie PT