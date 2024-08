‘Unhas marrons cromadas’: 5 ideias para usar a moderna manicure que será tendência

Com as mudanças de estações, surge uma manicure moderna, elegante e ideal para usar durante a transição entre as temporadas.

Trata-se das unhas marrom cromado, uma tendência de unhas em cor marrom e acabamento cromado que funciona perfeitamente em unhas tanto longas quanto curtas e fica bem em todos os tons de pele.

“A manicure Mazz Hanna descreveu como um look bonito, sofisticado e rico”, disse à InStyle sobre o estilo que promete causar sensação durante a estação atual e também na próxima.

Ideias de unhas marrons cromadas para usar no outono

Se você está interessado nesta manicure, mas precisa de inspiração, aqui estão cinco ideias de unhas marrons cromadas bonitas e chiques que definitivamente valem a pena recriar.

Com efeito 3D

Uma maneira muito chamativa de usar unhas marrom cromado é com um design de redemoinhos tridimensionais em um tom de bronze apenas na ponta das unhas, como mostrado neste exemplo.

Com efeito mármore

Aquelas que não conseguem decidir-se por um marrom podem experimentar fazer uma manicure marmorizada em uma combinação de várias tonalidades desta cor escura para obter um efeito marmorizado cromado.

Com efeito de veludo

Um visual de unhas de cromo marrom perfeito para usar tanto no final do verão quanto no outono são aquelas que têm aquela aparência de textura aveludada que tem estado tão na moda nos últimos anos.

Com redemoinhos brilhantes

As amantes do brilho podem aderir à moda das unhas marrons cromadas com alguns swirls criados com um esmalte marrom brilhante sobre uma base nude. O resultado é sofisticado e minimalista.

Com efeito ombré

A manicure cromada em degradê marrom é tão chique e chamativa por si só, mas se você quiser elevá-la, aposte em adicionar algumas estrelas brancas para dar um toque de magia e brilho.