Perfumes masculinos nacionais DIFERENTÕES! Você usaria?

Egeo Banana - O Boticário

O nome já fiz tudo, não é mesmo? No perfume Egeo Banana, é possível encontrar um mix de frutas, com destaque para a banana. Não vai agradar todos os olfatos, mas é um bom perfume para quem gosta de perfumes adocicados.

As notas de topo são Banana, Pera e Limão Siciliano. As notas de coração são Jasmim, Mirtilo e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Almíscar e Folhas de Cedro.

Tabak - Mahogany

Um perfume totalmente potente e maduro, para os olfatos que amam um cheiro amadeirado e de barbearia. Cuidado com as borrifadas, pois seu aroma intenso pode não ser totalmente agradável.

As notas de topo são Bergamota e Limão. As notas de coração são Gerânio, Lavanda e Notas Florais e as notas de fundo são: Notas Amadeiradas, Fava Tonka, Sândalo, Baunilha e Almíscar.

Craig - Pocket Parfum

Sua estranheza está no fato do seu aroma diferenciado e fora do comum, com um misto de acordes distintos, mas perfeito para homens que gostam de aromas exclusivos.

Pimenta, Abacaxi e Bergamota estão na nota de topo, acompanhadas de coração em Violeta, Couro e Sálvia e no fundo Ambroxan, Vetiver e Patchouli.

Rebel Biker’s - Route 66 Viking

Mais um perfume quente, amadeirado e potente. É repleto de especiarias e possui um aroma que fixa no ambiente por muitas horas.

Possui notas de topo de Cravo-da-Índia, Bergamota e Cardamomo, no coração leva Jasmim, Rosa e Flor de Laranjeira e finaliza com notas de Cedro, Sândalo e Patchouli.

Embaixador Desejo Ele - GL

Com uma complexidade de notas, traz Pera, Conhaque, Limão Italiano, Maçã e Amêndoa; Rum, Especiarias, Café e Cereja e Baunilha, Vetiver do Haiti, Couro, Xtreme Ambarino, Cashmeran, Almíscar, Patchouli da Indonésia, Âmbar, Sementes de Cenoura, Ládano, Olíbano, Patchouli e Sândalo.

A nota mais diferenciada e evidente é a de cereja.

*Os perfumes citados neste texto foram retirados do canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’ e os acordes do site ‘Fragrantica’.