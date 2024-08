Não ter filhos não te define: é uma escolha, não um destino obrigatório

Desde pequenas, as mulheres são bombardeadas com frases que as pressionam a seguir um caminho que, por gerações, tem sido apresentado como o único possível: ser mães.

ANÚNCIO

Há anos, este parecia ser o destino inevitável de uma mulher; o casamento e a maternidade eram praticamente suas únicas opções, enquanto as oportunidades de trabalho e autonomia pessoal eram reservadas para os homens.

Ser mãe já não é um destino obrigatório

Felizmente, os tempos mudaram. Hoje, muitas mulheres tornaram-se profissionais, líderes e donas do seu próprio destino. No entanto, o estigma da maternidade obrigatória ainda está presente, espreitando na forma de perguntas desconfortáveis: “Quando você vai ser mãe?”

Nem todas as mulheres nascem com o que é chamado de ‘instinto materno’. Atualmente, temos outras prioridades, e ser mãe já não é o destino predeterminado que nos impuseram durante séculos.

A filósofa Elisabeth Badinter, em sua análise com especialistas da Psicopedia, aponta que a noção da maternidade como um destino obrigatório é uma ideia que, felizmente, está perdendo força.

"A concepção da maternidade/paternidade como opção e não como destino obrigatório de um casal é uma tendência que se consolida aos poucos", explica Badinter. Segundo a filósofa, o "instinto materno" é um dos maiores enganos da humanidade. — Badinter explica.

Hoje em dia, não só as mulheres, mas também muitos casais, estão tomando a decisão consciente de não ter filhos. As razões variam: algumas pessoas desejam focar em seu desenvolvimento profissional, outras preferem dedicar-se à sua vida pessoal ou ao seu relacionamento sem adicionar a responsabilidade de criar filhos.

Somos egoístas por não querermos ser mães?

Dizer "Não quero ter filhos" pode parecer uma declaração simples, mas muitas vezes é uma posição difícil de explicar ou defender perante a sociedade. Os pais anseiam por netos, os irmãos esperam sobrinhos, mas e quanto aos nossos próprios desejos e decisões?

ANÚNCIO

Para além da pressão social, muitas mulheres simplesmente escolhem viver uma vida plena em seus próprios termos, sem que isso implique a criação de um filho.

Cada pessoa é única, com suas próprias prioridades e valores. Já somos completas desde o momento em que chegamos ao mundo, e a decisão de ser mãe ou não não define nosso valor nem nossa contribuição para a sociedade.

No entanto, a dissonância entre nossos desejos e as expectativas da sociedade pode gerar sentimentos de insegurança, ansiedade, culpa e até depressão.

Não querer ser mãe não significa rejeitar a ideia de ter uma família. A família é um conceito que cada um constrói de acordo com seus desejos e circunstâncias.

Não querer ser mãe não é egoísta nem nos torna incompletas. A ideia de que a maternidade é o destino final de toda mulher é um mito do qual devemos nos libertar.

É hora de tomar decisões baseadas nos nossos próprios sonhos, deixando de lado os medos e a culpa. É hora de pôr um fim às expectativas dos outros e de parar de nos julgar. Chega de pressões! A vida é nossa e temos o direito de vivê-la da maneira que escolhermos.

Vantagens de não ser mãe

Liberdade pessoal: sem as responsabilidades da maternidade, você tem mais tempo e flexibilidade para perseguir seus interesses, viajar e se dedicar às suas paixões e projetos pessoais.

Independência financeira: ao não ter que arcar com os custos associados à criação de filhos, você pode investir mais no seu desenvolvimento profissional, poupar para o futuro ou desfrutar de um estilo de vida mais confortável.

Menos estresse e responsabilidade: ser mãe implica uma grande responsabilidade e pode ser uma fonte constante de estresse. Não ter filhos pode permitir que você leve uma vida mais tranquila e focada no seu bem-estar mental e emocional.

Relações mais livres: você pode manter relações mais espontâneas e sem a necessidade de equilibrar as demandas de ser mãe com as necessidades de um parceiro ou amigos.

Oportunidades de crescimento pessoal: sem as demandas da maternidade, você pode focar em seu crescimento pessoal e profissional, explorar novas oportunidades e expandir seus horizontes.

Contribuição social diferente: por não ser mãe, você pode se dedicar a outras formas de contribuir para a sociedade, como o voluntariado, o mentoring ou apoiando causas importantes para você.

Cuidado do próprio bem-estar: você pode focar mais na sua saúde física e mental, já que não precisa constantemente colocar as necessidades dos filhos acima das suas.