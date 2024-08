Os 3 tipos de vestidos que disfarçam a barriguinha e te fazem parecer estilizada: são tendência

Se você procura uma peça que não só seja bonita, mas também realce o melhor de cada tipo de corpo e disfarce aquelas áreas com as quais não nos sentimos tão confortáveis, apresentamos aqui estes tipos de vestidos que disfarçam a barriguinha e que você deve ter obrigatoriamente no seu armário.

E é que este tipo de peças oferece vantagens tanto estéticas quanto funcionais, pois são confortáveis, versáteis, fáceis de usar e aumentam a confiança em si mesma.

Tipos de vestidos que disfarçam a barriguinha

Vestidos império

Caracterizado por uma linha de corte logo abaixo do busto, este estilo permite que o tecido caia fluidamente sobre o resto do corpo, evitando qualquer ajuste desconfortável na área do estômago.

O vestido império é o favorito de muitas mulheres, pois proporciona conforto e, ao mesmo tempo, uma silhueta estilizada, independentemente do seu design, que pode variar de casual a mais formal.

Vestidos com corte A

Entre os tipos de vestidos que disfarçam a barriguinha em 2024, também temos o modelo em corte A, que se ajusta na parte superior e se alarga progressivamente. Esta forma não só destaca a cintura, mas também esconde a barriguinha, criando uma figura equilibrada e favorecedora.

Na temporada de 2024, espera-se que estes vestidos estejam disponíveis em várias estampas e cores vibrantes.

Vestidos com drapeado

Por último, todas as mulheres que buscam criar uma silhueta em forma de ampulheta devem usar vestidos com drapeados estrategicamente colocados para disfarçar a barriguinha.

Esta técnica de design permite que o tecido caia em pregas que desfocam a área do abdômen, criando uma aparência mais suave e estilizada. Esta opção é especialmente popular entre mulheres que procuram elegância e sofisticação, mesmo aquelas que estão nos primeiros meses de gravidez.