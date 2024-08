As calças culotte brancas prometem o visual mais sofisticado: 5 formas de combiná-las

As calças culotte são uma das grandes tendências deste ano de 2024, o melhor de tudo é que a sua forma se adapta perfeitamente a todos os corpos e, com as combinações certas, você conseguirá um dos melhores visuais da temporada.

Se você é amante de calças de pernas largas e quer dar uma reviravolta em seu estilo, os culottes são tudo o que você precisa para parecer elegante e moderna.

Além das calças boca de sino, wide leg e cargo, as calças culotte conseguiram chamar a atenção, tornando-se uma das peças mais procuradas pelas amantes da moda, sendo assim, um novo básico do guarda-roupa que pode ter vindo para ficar, substituindo as saias e dando um toque especial aos jeans.

As calças culotte brancas são a tendência que você não vai querer deixar de usar

Nem jeans, nem couro! As calças culotte brancas chamam tanto a atenção que as amantes da moda as tornaram um símbolo do verão, mas não se preocupe, pois este outono e inverno também prometem arrasar no seu guarda-roupa.

As calças culotte são como pantalonas, pois são caracterizadas por serem largas, mas, ao contrário delas, seu comprimento vai até os tornozelos e não além deles, sendo o ponto médio entre as palazzo devido à sua soltura e os capri devido ao seu corte.

Estes podem ajudar a estilizar a figura, desde que se tenha em mente que se trata de uma peça larga e solta, adicionando volume, por isso é preciso ter cuidado ao combiná-los, pois adicionar outra peça igual pode prejudicar visualmente a forma do seu corpo, o ideal é optar por peças justas, curtas e da mesma cor para alongar.

Como combinar calças culotte brancas?

Você deve experimentar pelo menos uma vez as calças culotte se não quiser usar saias, mas procura algo igualmente confortável e moderno. São a alternativa perfeita para quem quer mudar seu estilo e dar uma reviravolta nos jeans.

Mantenha esta peça no seu armário, pois é muito provável que este tipo de calça permaneça nos próximos meses e talvez até no próximo ano, então junte-se à tendência e use a versão em branco, aqui mostramos como combiná-los.

Calça culotte com camisetas grunge

Para um look casual, combine uma calça culotte branca com a sua camiseta grunge favorita, adicione sapatos de salto para um toque glamoroso ou tênis para algo mais confortável.

Calça culotte brancas com bolinhas

Adicione algum padrão às suas calças culotte brancas, seja bolinhas ou listras, elas são perfeitas para um estilo casual e chique, adicione um top básico e combine com uma jaqueta jeans e sapatos de salto alto.

Sua versão mais elegante

Calças culotte brancas e gabardine

Combine calças culotte brancas com peças nude, terracota ou marrons, este visual, além de ser minimalista, é perfeito para as estações frias, adicione um trench coat e sapatos de salto alto.

Calças culotte com tênis

A cereja do bolo, os tênis não podem faltar e são o complemento perfeito para quem procura conforto e glamour, combine-os com calças culotte e uma blusa gypsy.