Romântico e confortável: 5 looks muito chiques para vestir no estilo boho, a nova tendência

Relaxado e muito romântico, o estilo boho chega para se impor como tendência em 2024. Seu nome é uma abreviação de boêmio, uma mistura de influências ciganas, étnicas, hippies, vintage e modernas para criar uma estética única e despreocupada.

Esta fusão de estilos reflete uma filosofia de vida livre e artística, onde a expressão pessoal e a conexão com a natureza são fundamentais. Muitas vezes associado a artistas, escritores e espíritos criativos, o estilo boho é uma expressão pessoal e uma rebelião contra as normas convencionais da moda.

Este estilo lembra a época hippie, com seu ar boêmio relaxado, cores quentes e estampas super bonitas, e é confortável de usar por ser fluido e folgado.

Características do estilo boho

A principal característica é o seu conforto, o seu amor pela natureza e o seu espírito livre.

As peças costumam ser folgadas e confortáveis, com estampas vivas e detalhes artesanais.

Os tecidos naturais como o algodão e o linho são muito comuns, assim como os detalhes de renda e crochê.

A paleta de cores é vibrante, inspirada na terra e em tons mais neutros.

Se quiser usar uma peça no estilo boho, com estes 5 looks, pode fazer combinações que vão te fazer sentir confortável e segura:

Casaco com franjas e botas de cowboy

É um dos looks mais confortáveis e fáceis de copiar. Uma jaqueta, uma blusa, um par de jeans e umas botas são mais do que suficientes para consegui-lo. A chave para ter aquele estilo boêmio está nos franjas que a jaqueta tem nas mangas e no fato de que as botas são do tipo cowboy.

Blusa com bordados e jeans

As blusas com bordados são uma das peças-chave do estilo boho. Combinada com uma calça jeans de pernas largas e com a barra desfiada, você terá um conjunto rejuvenescedor com toques modernos, com o qual vai ficar ótima no dia a dia.

Vestido estampado com cinto

Os vestidos estampados de corte folgado são o máximo expoente do estilo boho. São elegantes, descontraídos e confortáveis. Com umas botas, terás um look perfeito. Um truque que não pode faltar é adicionar um cinto largo na altura que melhor te favorece, para assim estilizar ao máximo a figura.

Vestido fluido estampado com botas de cowboy

Os vestidos boho estampados são românticos, favorecedores e confortáveis de usar. A gama de verdes e marrons está em alta e proporciona o resultado que todas queremos, conforto. Uma maneira de dar-lhes um toque ainda mais boêmio é usá-los com botas no estilo cowboy.

Vestido de crochê

Incorporar crochê aos looks é uma ótima maneira de aderir ao estilo boho. A tendência está nos vestidos longos, com os quais você pode parecer original e rejuvenescida. Com sandálias ou tênis esportivos, será mais do que suficiente para completar o visual.