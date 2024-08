Relacionamento: descubra por que sua relação sexual está tediosa e como resolver

Apesar de parecer contraditório, a relação sexual tediosa é mais comum do que parece. Mesmo que a prática conte com a premissa do prazer, ela pode se tornar apenas um protocolo do casamento e perder seu verdadeiro sentido. A fim de compreender e gerenciar, trouxemos esse artigo, com base em informações da plataforma de especialistas Psychology Today.

Se você está em uma fase sexual “chata”, não se assuste. É bastante comum isso acontecer e há formas de solucionar o problema. Mas antes, é importante entender o conceito de tédio sexual!

Relação sexual tediosa

Em uma pesquisa realizada e registrada pelo Psychology Today, diversos participantes deram um depoimento sobre suas experiências. Para uns, o sexo soava rotineiro, monótono e repetitivo. Para outros, existia a sensação de obrigatoriedade em se envolver sexualmente com a companhia. Outros fatores como falta de afeto e conexão entraram em um dos motivos por deixar a vida sexual morna.

Como resolver o problema

De acordo com os autores da pesquisa, alguns participantes falaram sobre suas tentativas de driblar o tédio na cama. Uma minoria reconheceu o problema e a necessidade de adotar novas práticas, como posições sexuais diferentes, BDSM ou até mesmo relacionamento aberto.

Outros já relataram a dificuldade em contornar o tédio sexual, devido a falta de tempo e imposição de “limites morais”, os impedindo de testar coisas novas.

A pesquisa concluiu que a dinâmica sexual em seus altos e baixos são comuns, haja vista o contraste do desejo, excitação e orgasmo com a monotonia, mal-humor e falta de proximidade com o parceiro.

Alguns preferem apostar em novas fantasias sexuais para melhorar, outros preferem um repertório mais limitado. Na busca de solucionar o problema, buscar terapias para casais com auxílio de profissionais é uma excelente escolha.