Horóscopo de hoje para se fortalecer com a energia da Super Lua Azul nesta terça-feira, 20 de agosto

Áries

Os negócios estão indo muito bem e sua economia está melhorando, mas isso não significa que você deve sair gastando descontroladamente. As boas vibrações da Lua Cheia atraem mais abundância para você. No amor, dedique um tempo à família, eles também precisam estar ao seu lado e sentem sua falta. Portanto, aproveite e encha-se da energia positiva de estar com eles.

Touro

Planeje-se para poder resolver todo o trabalho atrasado e pedir aqueles dias de descanso que tanto merece. Vá com uma atitude positiva, a energia da Lua Cheia lhe dará força. No amor, emocionalmente você se sente bem e seu relacionamento está alcançando o nível de compromisso que esperava.

Gêmeos

Uma proposta de trabalho pode ser a solução para finalmente tomar a decisão que você vinha adiando há algum tempo. Chegou a hora de assumir o controle da sua vida profissional. No amor, deixe de lado as exigências e aproveite seu relacionamento sem conflitos e sem dúvidas. O importante é se amar e seguir em frente.

Câncer

Você tem muito o que organizar e planejar porque todo o trabalho está se acumulando e isso pode ser uma faca de dois gumes, e você precisa urgentemente que sua economia melhore. No amor, sua família e seu parceiro estão dispostos a te ajudar na situação em que você se encontra no momento, aceite e siga em frente.

Leão

Você tem a colaboração de todos nesse empreendimento que decidiu levar adiante, a família te apoia moral e financeiramente. Um empréstimo que você solicitou será aprovado, então comece isso com ótimas perspectivas. No amor, aproveite que você tem uma vida social bastante ativa para se vestir lindamente, sedutora e conquistar.

Virgem

Não continue lutando batalhas inúteis, se você já tomou uma decisão, execute-a e busque novos horizontes. É hora de deixar para trás o que é ruim e começar a sua independência aproveitando essa energia de abundância tão forte que a Lua cheia atrai. No amor, não ignore as diferenças que você tem com o seu parceiro, converse, cheguem a acordos e se reconciliem.

Libra

Estes dias são de muitas complicações no plano profissional, mas você deve superá-las com muito esforço, mas também com energia positiva. As finanças estão indo bem, mas podem melhorar se você se esforçar. No amor, é um dia maravilhoso para soltar a imaginação e reacender a chama da paixão com o seu parceiro.

Escorpião

Você deve ser mais proativa porque assim vai superar desafios e ser considerada para novos projetos. Aproveite a boa energia da Super Lua Azul e peça abundância para você. No amor, você tem que virar a página e reconstruir sua vida, lembre-se que você merece alguém que te valorize e te ame de coração.

Sagitário

Não têm sido os melhores dias devido aos níveis crescentes de conflito, mas o brilho da Lua Cheia mudará todas essas energias e te ajudará a seguir em frente com uma atitude melhor. No amor, cuidado com alguém do passado que retorna à sua vida para te desequilibrar, mesmo após você já ter superado emocionalmente essa situação.

Capricórnio

As dificuldades econômicas não devem te impedir de continuar avançando. É uma questão de tempo e muita paciência. O sucesso é alcançado lutando ainda mais do que já fazemos. No amor, aquela pessoa está lá e quer te conquistar, mas com sua personalidade e seriedade você não a deixa se aproximar.

Aquário

Nesta fase, você precisa aproveitar as boas energias e se mover para buscar algo onde sinta que é valorizado, pois se não o fizer, continuará em um círculo vicioso que pode bloquear seus caminhos para o sucesso. Se você colocar o coração, vai superar qualquer desafio. No amor, não se iluda com alguém que não é capaz de te dar o seu lugar na frente dos amigos. Trabalhe o merecimento.

Peixes

Nesta fase de Lua Cheia, é importante ser muito prudente com seus pensamentos e palavras. A preocupação com as mudanças que estão por vir é necessária para organizar a economia e avançar em direção à abundância. No amor, o casal deve se apoiar nos momentos difíceis e respeitar as diferenças.