Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (20)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (20), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Para o signo de Sagitário, o tarot de hoje traz um importante alerta: é hora de crescimento econômico em todas as formas. Aproveite este momento para se aprimorar e, assim, melhorar a sua vida.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não se meta em problemas que não são seus. Cuidado com fofocas e intrigas, preste atenção no que você fala e para quem fala. Será uma fase de conhecer novos amores.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Deus vai lhe dar o milagre que você espera, peça com muita fé. Continue se exercitando, durma na hora certa. Compre algo novo, porque isso dará alívio necessário. O tarot também destaca a importância do amor próprio.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

As bênçãos estarão com você, então cada mudança que você fizer dará certo. Não conte suas coisas, seja mais discreto. Novos amores estão chegando.

Texto com informações do site AS México