Poá, listras e outros padrões que NÃO estão mais na moda e se você usar parecerá ultrapassada, segundo especialistas

À medida que o tempo passa, as tendências vão mudando. As passarelas e as novas coleções estão oferecendo um vislumbre do que estará em alta e, como sempre, os estampados desempenham um papel crucial, por isso é essencial saber quais estão fora de moda.

No entanto, apesar dessas correntes ditadas pelos especialistas, cada pessoa deve sentir liberdade para vestir o que lhe parecer autêntico e atraente. A moda não se trata apenas de seguir regras, mas de expressar a própria personalidade.

Quais são as estampas que não devem mais ser usadas em 2024?

As listas, esses clássicos atemporais que têm adornado peças de vestuário ao longo dos anos, estão se afastando na próxima temporada. Embora tenham sido exibidas com orgulho, a tendência atual indica que não veremos grandes vestidos de riscas nas coleções mais destacadas.

Outro padrão que também está se despedindo é o de poá ou bolinhas. Embora nunca diga adeus definitivamente, sua presença está se tornando cada vez mais sutil. Ao longo das últimas temporadas, foram apreciados designs vibrantes, mas este ano, sua oferta parece escassa.

Os estampados de grande dimensão, conhecidos como print XXL, também ficarão no passado. De acordo com o site ‘Clara’, os padrões serão reduzidos a tamanhos mais moderados, tanto em flores como em outros desenhos, promovendo uma estética mais delicada.

A estética boho-chic perderá seu efeito patchwork, que combinava diversos prints em um único design. Esta tendência tem sido popular nos últimos anos, mas espera-se uma mudança para uma abordagem mais minimalista e coesa.

Por último, as geometrias, que dominaram as passarelas por várias temporadas, estão em declínio. A abundância de padrões geométricos característicos dará lugar a estampas mais suaves e sutis, deixando para trás os estilos marcantes. No entanto, algumas estampas, como a animal print, continuam reinando, adaptando-se e inovando com variações como tigre ou zebra.