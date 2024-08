O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Harmonia

Olhe mais para seus sentimentos e intuições, pois neles encontrará respostas e soluções para tudo aquilo que causa desarmonia em sua vida. Ao aprender mais sobre si mesmos, novos passos serão dados até um maior equilíbrio. É hora de se descobrir e evoluir em paz.

Touro – Carta da Aventura

Coloque sua energia leve, criativa e brilhante em ação para viver novas aventuras e caminhos. Quanto mais se adaptar ao novo e descobrir o que o presente o depara, será possível curar mágoas do passado e dependências. É hora de ser você e receber as coisas boas que merece!

Gêmeos – Carta da Comparação

Não compare mais sua vida com a dois outros e nem o passado com o presente. É preciso encontrar no agora as oportunidades que o farão feliz e trarão renascimento. Suas fortalezas são únicas e devem ser honradas, por isso tenha coragem para seguir seu caminho em frente e de cabeça erguida sempre.

Câncer – Carta da Harmonia

Na vida, as pessoas compartilham com as outras suas experiencias inevitavelmente. Encontre os aliados verdadeiros e que trazem harmonia, pois assim terá espaço para ser feliz e não será difícil compartilhar os momentos bons e os difíceis. Para muitos, o caminho espiritual pode se abrir.