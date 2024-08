Cortes de cabelo com micro franja: quem essa tendência favorece e como usá-la corretamente?

O micro franja, também conhecido como baby bangs, ressurgiu com força no campo dos cortes de cabelo e se estabeleceu como uma das opções mais aclamadas no mundo do estilismo. Oferece um ar fresco e ousado, ideal para aqueles que buscam uma transformação significativa em sua aparência.

Este look se destaca por seu comprimento curto, pois fica exatamente no meio da testa ou até um pouco acima. Ao contrário das franjas tradicionais que costumam tocar as sobrancelhas, a franja micro deixa mais espaço na testa, criando um estilo único e com um toque retrô que pode realçar seus traços faciais.

Como levar os cortes de cabelo com micro franja em 2024?

O primordial neste caso é submeter-se a uma avaliação para determinar se este estilo se adapta ao formato do seu rosto e à textura do seu cabelo. Além disso, determinar o comprimento e a espessura que melhor se adequem a você, garantindo que o resultado final seja favorável.

O micro franja não é exclusivo para um único tipo de textura de cabelo, mas é vital considerar como seu cabelo se comportará com esse corte. Se você tem cabelo muito cacheado ou propenso ao frizz, provavelmente precisará recorrer a produtos específicos para o seu cuidado ou a técnicas de alisamento que permitam que a franja permaneça no lugar.

Dado que o micro franja é curto, é mais propenso a ficar sujo com os óleos naturais do couro cabeludo. Por isso, é recomendável lavá-lo regularmente e estilizá-lo como parte da sua rotina diária para manter um visual fresco e cuidado, garantem desde Vanidades.

Uma das grandes vantagens dos cortes de cabelo com micro franja é a sua versatilidade. Você pode optar por deixá-la reta para um visual mais sofisticado ou, se preferir algo mais informal, deixá-la com um estilo bagunçado. Brincar com diferentes penteados pode ajudar a descobrir o que você mais gosta e adaptá-lo a cada ocasião.

Leve em consideração que para manter sua forma e comprimento desejados, é essencial cortá-lo a cada duas ou três semanas. Esse tipo de franja tende a crescer rapidamente, por isso a manutenção é fundamental para sempre parecer perfeita.