A sombra dos guardiões alerta os signos Libra, Escorpião e Sagitário

Todas as cartas do “Tarot dos Guardiões” possuem um lado sombra que revela mensagens importantes de entidades espirituais. Confira a seguir o alerta para os signos do zodíaco:

Libra – Carta do Exu Tranca Rua

Tem maldade que se esconde, mas sempre deixará o desejo de se aproveitar dos outros escapar mais ou cedo ou mais tarde. Lembre-se que quem usa a fragilidade como benefício próprio se prejudicará em alguém momento. É hora de manter a cautela e evitar conflitos diretos, observe.

Escorpião – Carta da Pomba Gira Maria Padilha

Não é momento de se envolver naquilo que está consolidado em cima de armadilhas e traições. Nem tudo o que brilha é ouro, poder e dinheiro; muitas vezes essas coisas escondem algo muito mais sombrio e baixo por trás, basta você descobrir.

Sagitário – Carta do Exu Pimenta

Cuidado com a lentidão e a pouca sabedoria, pois elas podem fazer você perder novas oportunidades ou até o que já foi conquistado. Se mantenha atento e espero para não precisar abrir mão das coisas boas que estão em seu caminho.