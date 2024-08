Unhas de vidro quebrado: 5 modelos elegantes para se destacar onde quer que vá em agosto de 2024

(The Nail Diary/Pinterest)

The Nail Diary

As unhas de vidro quebrado, também conhecidas como glass nails, estão revolucionando o universo da manicure e não é difícil entender por quê. Este estilo é caracterizado pelo seu acabamento translúcido e brilho, que evocam a aparência do vidro quebrado.

ANÚNCIO

Com origens na cultura da manicure coreana, as unhas de vidro quebrado oferecem um visual moderno e sofisticado que pode se adaptar a qualquer situação, tornando-as a escolha perfeita para 2024, graças ao fato de se distinguirem por sua aparência clara e reflexiva, que brinca com a luz de forma semelhante ao vidro.

Com um sutil brilho

Adicione um toque suave de glitter para um visual elegante. Essa opção eleva o design sem sobrecarregá-lo, mantendo a sofisticação. Esse efeito é criado utilizando pigmentos especiais ou esmaltes que contêm partículas brilhantes, semelhantes às usadas nos acabamentos cromados. O resultado é uma manicure que simula uma superfície de vidro, criando um efeito iridescente e multidimensional que chama a atenção de todos.

Com tons perolados

Os esmaltes nacarados trazem um ar de luxo e combinam idealmente com o efeito de vidro, criando um acabamento brilhante e delicado. Escolha um esmalte que realce o efeito de vidro. Os tons nude, claros ou transparentes funcionam perfeitamente como base, permitindo que as camadas superiores brilhem mais.

Unhas francesas

Claro que as unhas francesas também podem ser modernizadas para a tendência de unhas de vidro quebrado, adicionando um tom mais semelhante ao branco para criar a forma horizontal e ondulada que fica tão bonita.

Com aplicações

Por outro lado, nas unhas de vidro quebrado também podes misturar com aplicações ou brilhantes para um design inovador e cheio de caráter.

Efeito ombré

Por último, aplique cores esfumadas que emanarão do centro da unha. Esta técnica complementa o efeito vidro, resultando em uma combinação única. Aplique uma camada fina de esmalte transparente sobre a base já seca. Em seguida, adicione o esmalte com efeito brilhante ou cromado para obter o acabamento desejado de cristal.