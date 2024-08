Experimente uma nova receita de Wrap de Carne com recheio cremoso

Segundo um levantamento realizado pelo aplicativo de entrega iFood no ano passado, o sanduíche wrap ocupou o 2º lugar no Top 10 de comidas mais pedidas em todo o Brasil, perdendo apenas para o hambúrguer. Prática para todas as horas, além de muita recheada e saborosa, a refeição de sucesso no delivery chega em grande estilo na Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil. É o Wrap de Carne, feito a partir de uma receita exclusiva de deliciosa carne bovina envolta em molho cremoso de temperos especiais, que chega a todas as lojas da rede no Brasil para substituir uma refeição como um prato rápido e gostoso, e ideal para todas as necessidades.

ANÚNCIO

Disponível a partir de R$ 19,90, o Wrap de Carne é assado nas unidades e chega para compor mais uma opção no cardápio da rede, que já conta com uma variedade de bebidas e salgados conceituados, além de collabs exclusivas com marcas como Catupiry®, Nestlé, Nutella® e Ovomaltine®. “Nossos clientes vão encontrar neste produto uma refeição rápida, fácil e prática e com um valor nutricional super equilibrado, isso sem falar no sabor delicioso”, afirma Vinícius Delatorre, sócio-fundador e diretor operacional da Mais1.Café.

Presente em 25 estados brasileiros, a Mais1.Café possui mais de 500 lojas entre unidades de rua e quiosques em shoppings e centros comerciais. Consulte aqui a unidade mais próxima.

Sobre a Mais1.Café

A Mais1.Café, fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre, nasceu com o propósito de unir praticidade e tecnologia para possibilitar às pessoas o acesso ao café de alta qualidade de forma rápida e ágil em sua rotina diária. Assim, a rede leva a qualidade do café especial aos amantes da bebida, a partir de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado.

A franquia oferece uma experiência completa, com mais de 30 opções da bebida, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar, no cardápio estão salgados e doces importados da Europa e América Latina que possibilitam diversas combinações. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 200 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 700 unidades confirmadas no Brasil. Saiba mais aqui.

Com informações,

Markable Comunicação