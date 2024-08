Especialistas alertam sobre a perigosidade de levar o celular ao banheiro: “Existe o risco de que esses microorganismos se transfiram para outras superfícies ou para as mãos”

Os avanços tecnológicos no campo dos dispositivos móveis (celulares) revolucionaram a forma como nos comunicamos e acessamos informações instantaneamente.

Estes dispositivos permitem-nos conectar com o mundo, capturar momentos memoráveis e desfrutar de entretenimento ao alcance das nossas mãos, a ponto de muitas pessoas optarem, sem hesitação, por levá-los para o banheiro.

Os alertas sobre o uso de celulares em banheiros

Os telefones celulares podem atuar como "fômites", termo definido pela Real Academia Nacional de Medicina, para se referir a esses objetos inanimados que, ao estarem contaminados por agentes contaminantes, podem transmitir infecções.

A professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Andrés Bello, Javiera Cataldo Castro, afirma que “quando se leva um celular ao banheiro, ele pode coletar microorganismos do ambiente, incluindo bactérias como Escherichia coli, Salmonella e outros patógenos potencialmente prejudiciais. Se o celular não for limpo adequadamente após o uso no banheiro, existe o risco de que esses microorganismos sejam transferidos para outras superfícies ou para as mãos, facilitando sua propagação”.

Um estudo de revisão publicado na revista científica GMS Hygiene and Infection Control analisou 70 pesquisas na área e descobriu que, em cerca da metade delas, as telas sensíveis ao toque de telefones celulares estavam contaminadas em 90% ou mais.

Entre os patógenos mais comuns estavam bactérias do tipo estafilococos, que fazem parte da flora bacteriana da pele e podem ser facilmente transferidas para os dispositivos através do contato com os dedos.

Celular en un baño. Fuente: Cedida Universidad Nacional Andrés Bello. (Stock Photo).

Também foi encontrado, como segundo contaminante, a bactéria Escherichia coli, que é comum nos intestinos humanos e pode causar infecções se introduzida em partes vulneráveis do corpo.

Recomendações de limpeza do celular

Miguel Valencia-Contrera, também professor da Faculdade de Enfermagem da UNAB, recomenda uma série de medidas preventivas diante dessa invasão de poluição nos celulares.

"É essencial promover bons hábitos, como limpar os telefones celulares, pelo menos uma vez ao dia, com lenços umedecidos contendo pelo menos 70% de álcool. Também é possível usar um pano sem fiapos, levemente umedecido com água e sabão, e evitar o uso de sprays ou produtos químicos que possam ser irritantes para a pele", diz o Mestre em Enfermagem e Doutor em Ciências de Enfermagem.

Finalmente, os especialistas destacam que a higiene dos dispositivos móveis é uma medida simples e eficaz para reduzir a transmissão de germes. Além disso, recomendam fazê-la sempre com o aparelho desconectado da eletricidade.