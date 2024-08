Por que minha parceira sonha que estou traindo ela: nós te dizemos o motivo e não é culpa sua

Quando sonha que o seu parceiro está sendo infiel, pensa que pode ser um sinal de infidelidade na vida real e até suspeita dele, mas quando é ele quem sonha que está sendo infiel, não entende por quê.

Os sonhos sempre acontecem por alguma razão e têm um significado, mas nem sempre o significado é um alerta do que sonhas, às vezes é outro.

O fato do seu parceiro sonhar que você é infiel tem um significado, e não é culpa sua, mas aqui explicamos para você.

Por que meu parceiro sonha que estou traindo ele?

Se o seu parceiro sonha que você é infiel, pode ser porque ele é uma pessoa ciumenta e insegura e, mesmo que você não tenha dado motivos para desconfiar, ele não confia em você.

É importante que lhe diga para se avaliar se não confia em você, se tem medo de te perder, ou se acha que poderia ter outra pessoa.

Mas isso não é porque você deu motivos para ele desconfiar, é porque ele é um homem inseguro que não acredita que a pessoa com quem está possa ser fiel a ele, e é por isso que ele sonha com isso.

"Um dos grandes medos do seu parceiro é perder você ou que você seja infiel e o relacionamento termine, então o cérebro dele, ao perceber que é um perigo iminente que pode se tornar realidade, tem medo do momento em que essa situação possa ocorrer, e começa a fazer uma espécie de simulação, para que o cérebro possa se acostumar com a ideia caso isso venha a acontecer", explica um especialista.

Portanto, sem dúvida, não é culpa sua, e não há nada que você possa fazer para remediar isso, pois é um medo dessa pessoa. O que você pode fazer é repetir ao seu parceiro que o ama, demonstrar isso e fazê-lo se sentir seguro.

E se isso não for suficiente, então você deve dizer ao seu parceiro para ir à terapia e trabalhar em seus medos e inseguranças, ou terminar definitivamente o relacionamento, pois nunca haverá confiança.