O verdadeiro significado do emoji de bolhas no WhatsApp: simboliza várias coisas diferentes

Há mais de duas décadas desde que surgiram na Ásia, os emojis se tornaram um componente vital da nossa comunicação no mundo digital, principalmente no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Os pequenos símbolos, carinhas amarelas, animais, objetos do dia a dia, entre muitos outros gráficos, permitem-nos expressar nossas emoções e pensamentos de forma rápida e divertida.

O catálogo de pictogramas também evolui com a sociedade e o passar do tempo. Por isso, a cada ano, novos desenhos são adicionados à lista. Atualmente, existem quase 4.000 aceitos pelo Unicode.

No entanto, a variedade neste aspecto é uma faca de dois gumes. Embora torne possível haver um emoji para tudo, também complica a possibilidade de conhecer o significado de cada um.

Além disso, há alguns cuja história e o que representam não ficam claros à primeira vista ou que adotam interpretações diferentes de acordo com o uso que os usuários começam a dar a eles.

Este é o caso do emoji das três bolhas que encontramos no aplicativo do Meta e em outras plataformas. Se você também não conhece todos os significados atribuídos a ele, continue deslizando.

O que significa o emoji de bolhas no WhatsApp?

A Emojipedia, o site considerado a enciclopédia dos emojis, afirma que o ícone de bolhas flutuantes significa três coisas: espuma de sabão, carbonatação ou uma personalidade efervescente.

A “bíblia” dos pictogramas não aprofunda mais em seu significado. No entanto, Emojiterra afirma que o pequeno grupo de bolhas de sabão iridescentes pode simbolizar mais coisas.

De acordo com o site, esta imagem também pode representar "limpeza, hora do banho, infância, leveza ou atividades relacionadas com bolhas, como soprar bolhas por diversão".

É importante lembrar que “Borbulhas” - o nome oficial deste emoji - foi aceito como parte do Unicode 14.0 em 2021 e foi adicionado ao Emoji 14.0 no mesmo ano. No WhatsApp, ele chegou em 2022.